Camp-Est : la justice ordonne des mesures d’urgence

Saisi par 50 détenus, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné au centre pénitentiaire, mardi 28 octobre, de prendre des mesures urgentes afin d’améliorer leurs conditions de détentions. Selon l’AFP, l’État a également été condamné à verser 2 000 euros, soit 240 000 francs, à chacun des plaignants au titre des frais de procédure.