Camille Miansoni : « L’ingéniosité des narcotrafiquants est presque infinie »

Rassemblés à Nouméa les 4 et 5 novembre dans le cadre du séminaire « Le Pacifique uni contre le narcotrafic en mer », les représentants des pays de la région ont échangé sur les moyens de renforcer leur coopération. Le procureur général, Camille Miansoni, revient sur les défis auxquels ils sont confrontés.
DNC : Comment le narcotrafic a-t-il évolué dans le Pacifique ces dernières années ?
Camille Miansoni : De façon générale, nous savons que parmi les drogues qui arrivent dans cette région, on retrouve évidemment de la cocaïne, qui provient pour l’essentiel d’Amérique latine, mais également des drogues de synthèse, qui arrivent d’Asie et peut-être aussi des États- Unis. Les pays du Pacifique sont touchés par le narcotrafic à des degrés divers : certains le sont plus que d’autres. Nous savons, par exemple, que le Vanuatu et les Fidji ont des difficultés. L’Australie, qui est une destination souvent recherchée pour la cocaïne, est très touchée également. Parmi les territoires français du Pacifique, la Polynésie est concernée aussi, notamment par les drogues de synthèse.
Une coopération régionale contre le narcotrafic existe déjà à l’échelle du Pacifique. Quels sont ses principaux manques ? Quels moyens de lutte reste-t-il à mettre en place ?
Cette coopération mérite, effectivement, d’être affinée pour gagner en efficacité. Il y a plusieurs volets. D’abord, nous avons ce que l’on appelle la coopération opérationnelle, qui concerne les services de police, de gendarmerie, des douanes, de garde-côtes, etc. En fonction du niveau d’expertise des uns et des autres, on ne coopère pas de la même manière, car les moyens ne sont pas forcément identiques. Il faut donc s’accorder sur les modalités d’une coopération opérationnelle efficace.
Ensuite, nous avons la coopération judiciaire. Imaginons que nous devions intercepter un bateau, avec à son bord des citoyens australiens, vanuatais, fidjiens ou américains… Qui doit traiter cette affaire ? Quelle est la meilleure façon de procéder ? C’est une question qui n’est pas encore réglée aujourd’hui. Il est nécessaire d’échanger avec les homologues des autres pays, car les systèmes ne sont pas les mêmes. Il faut également prendre en compte les normes juridiques. Chaque pays a son propre droit et son propre système judiciaire. Si un bateau est intercepté en haute mer, comment fait-on pour passer le relais à l’Australie ? Ou au Vanuatu ? La réponse n’est pas forcément la même. À cela s’ajoutent des questions de droit, car il ne suffit pas seulement de le vouloir. En général, il faut une base juridique, comme un traité ou un accord bilatéral. Il faut donc construire ces accords-là.
Le troisième volet de la coopération est davantage diplomatique. Il fait référence à l’ensemble des initiatives faites pour construire des traités. Soit des traités bilatéraux, de pays à pays, soit dans un cadre multinational, au sein des Nations unies, par exemple.
Enfin, le dernier volet concerne les renseignements. Pour savoir si un bateau est susceptible de traverser une zone donnée, il faut recueillir des informations. Pour cela, il faut mettre en place des agences et développer une coopération avec plusieurs pays.
Comment aller plus loin dans les échanges d’informations ?
Une coopération existe déjà sur cette question, mais je pense qu’elle peut être renforcée. En Europe, le modèle MAOC-N, Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics, fonctionne bien. Ce centre est basé au Portugal et regroupe neuf pays [NDLR : Portugal, Pays- Bas, Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne, Irlande, Italie et Espagne]. Il coordonne la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de drogue par voie maritime et aérienne. Beaucoup de renseignements sont captés là-bas. Je pense qu’il serait nécessaire d’avoir quelque chose d’équivalent dans la zone. C’est un bon modèle, qui donne de bons résultats, avec des renseignements très fiables, qui permettent à la police, la gendarmerie, la marine nationale ou aux douanes de pouvoir organiser des opérations et procéder à des interceptions.
Ils ont une puissance financière
tellement importante qu’ils sont aujourd’hui
en capacité d’avoir des sous-marins
pour transporter des stupéfiants
Comment les modes opératoires des narcotrafiquants évoluent-ils ? Les moyens déployés permettent-ils de s’adapter suffisamment ?
Pendant longtemps, ils plaçaient la drogue dans des conteneurs avec les autres marchandises. Puis, ils se sont aperçus que dans certains ports, notamment les grands ports européens, il y a de plus en plus de systèmes de contrôle sophistiqués. Ils ont alors trouvé d’autres moyens, comme des bateaux de croisière, qui, généralement, n’attirent pas les soupçons. Des navires de plaisance sont aussi utilisés. Cela pose des problèmes, parce que souvent, ces derniers n’accostent pas dans les grands ports et arrivent dans les marinas. Ce ne sont pas les endroits les plus contrôlés.
Ensuite, il y a le drop-off, c’est-à-dire le fait de jeter des ballots à la mer, parfois avec des balises. Des petits bateaux viennent les récupérer grâce au suivi géolocalisé des paquets. Il arrive que certains d’entre-deux échouent sur les plages, comme c’est déjà arrivé en Nouvelle-Calédonie. Les trafiquants pratiquent aussi le go-fast. Ce sont des engins très rapides, qui forment une sorte de cortège et filent à vive allure. Ils sont donc très difficiles à intercepter.
Parfois, il arrive aussi que les narcotrafiquants mettent la drogue sous les coques des bateaux. Or, pour aller rechercher cette drogue, il faut des nageurs spécialistes. Ce moyen complique la détection de stupéfiants, car il faut des gens qualifiés pour aller les chercher. L’ingéniosité des trafiquants est presque infinie. Ils ont une puissance financière tellement importante qu’ils sont aujourd’hui en capacité d’avoir des sous-marins pour transporter des stupéfiants. Cela nécessite que les services en charge de ces questions puissent aussi s’adapter, y compris dans la technique.
Vous évoquiez le fait que les pays du Pacifique n’ont pas tous les mêmes législations et les mêmes procédures judiciaires. Cela peut-il être un frein dans la lutte contre le narcotrafic ?
Oui, cela peut être un frein. Et pour que ça ne le soit pas, il faut se parler. Il faut que l’on ait des points de contact avec l’ensemble de ces pays afin que le jour où nous sommes face à une situation complexe, nous sachions comment mieux la traiter. C’est cela, le grand intérêt de ce séminaire.
Justement, va-t-il y avoir un acte, un protocole ou un calendrier fixé à l’issue de ce séminaire ?
Non, pas forcément, car un séminaire est avant tout un lieu d’échange et de partage d’informations et d’expériences. En revanche, des contacts se nouent. Parmi les autorités présentes [figurait] le secrétaire général français de la mer. À ses côtés, [se trouvait] également une représentante de la Direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice (NDLR : DACG). Cette direction dispose notamment d’un bureau chargé de l’entraide pénale internationale, qui travaille en lien avec les Affaires étrangères.
Je compte écrire à la DACG pour vérifier s’il existe des conventions avec les pays présents. Si ce n’est pas le cas, ce sera l’occasion d’envisager des pistes de coopération. Par la suite, les Affaires étrangères prendront le relais pour négocier éventuellement un accord bilatéral ou simplement définir un arrangement. Il faut savoir que des accords ou des conventions sont régulièrement conclus avec les pays, mais pas toujours appliqués. Des séminaires comme celui-ci sont justement l’occasion de les actualiser.
Quels sont les impacts économiques et sociaux du narcotrafic en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie ?
Nous savons que sur le plan de la santé, les consommations de drogue ont des conséquences. Nous savons également qu’en matière de violences, et notamment de violences intra-familiales, de nombreux auteurs agissent sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Les consommations de drogue désorganisent les structures sociales. Elles créent des déséquilibres dans les comportements et dans la vie des personnes.
Sur le plan économique, il y a un impact sur les phénomènes corruptifs. Il faut évidemment le relativiser en Nouvelle-Calédonie, car nous n’en sommes pas encore là. Mais dans beaucoup de grands ports en Europe, le trafic de drogue s’accompagne de phénomènes de corruption, qui touchent les dispositifs de logement, les systèmes de contrôle, mais aussi les services publics et les institutions de l’État. Je ne peux pas affirmer que la Nouvelle-Calédonie en soit à ce stade, mais c’est en tout cas un risque inhérent à tout phénomène de trafic de drogue structuré.
Sur ces 20 dernières années, comment a évolué le narcotrafic dans le Pacifique et en Nouvelle- Calédonie ? Disposez-vous de chiffres ?
Je n’ai pas de chiffres à communiquer, mais cette dernière année, il me semble qu’il y a eu 14 tonnes de stupéfiants qui ont été saisies par la Marine et les douanes françaises dans le Pacifique, principalement autour de la Polynésie française.
Propos recueillis par Nikita Hoffmann