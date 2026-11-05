Camille Miansoni : « L’ingéniosité des narcotrafiquants est presque infinie »

DNC : Comment le narcotrafic a-t-il évolué dans le Pacifique ces dernières années ?

Camille Miansoni : De façon générale, nous savons que parmi les drogues qui arrivent dans cette région, on retrouve évidemment de la cocaïne, qui provient pour l’essentiel d’Amérique latine, mais également des drogues de synthèse, qui arrivent d’Asie et peut-être aussi des États- Unis. Les pays du Pacifique sont touchés par le narcotrafic à des degrés divers : certains le sont plus que d’autres. Nous savons, par exemple, que le Vanuatu et les Fidji ont des difficultés. L’Australie, qui est une destination souvent recherchée pour la cocaïne, est très touchée également. Parmi les territoires français du Pacifique, la Polynésie est concernée aussi, notamment par les drogues de synthèse.

Une coopération régionale contre le narcotrafic existe déjà à l’échelle du Pacifique. Quels sont ses principaux manques ? Quels moyens de lutte reste-t-il à mettre en place ?

Cette coopération mérite, effectivement, d’être affinée pour gagner en efficacité. Il y a plusieurs volets. D’abord, nous avons ce que l’on appelle la coopération opérationnelle, qui concerne les services de police, de gendarmerie, des douanes, de garde-côtes, etc. En fonction du niveau d’expertise des uns et des autres, on ne coopère pas de la même manière, car les moyens ne sont pas forcément identiques. Il faut donc s’accorder sur les modalités d’une coopération opérationnelle efficace.

Ensuite, nous avons la coopération judiciaire. Imaginons que nous devions intercepter un bateau, avec à son bord des citoyens australiens, vanuatais, fidjiens ou américains… Qui doit traiter cette affaire ? Quelle est la meilleure façon de procéder ? C’est une question qui n’est pas encore réglée aujourd’hui. Il est nécessaire d’échanger avec les homologues des autres pays, car les systèmes ne sont pas les mêmes. Il faut également prendre en compte les normes juridiques. Chaque pays a son propre droit et son propre système judiciaire. Si un bateau est intercepté en haute mer, comment fait-on pour passer le relais à l’Australie ? Ou au Vanuatu ? La réponse n’est pas forcément la même. À cela s’ajoutent des questions de droit, car il ne suffit pas seulement de le vouloir. En général, il faut une base juridique, comme un traité ou un accord bilatéral. Il faut donc construire ces accords-là.