Caledonia fait sa rentrée

En 2024, la chaîne promet encore plus de proximité dans ses JT avec notamment deux éditions délocalisées, quatre talk-show, un documentaire et une conférence inédite chaque semaine. Caledonia propose aussi deux nouvelles émissions, l’une consacrée à la santé et l’autre à la politique à partir de juin. La présence en ligne sera renforcée avec des contenus interactifs, des formats web. La chaîne a choisi le « bien-être à l’ère du numérique », comme grande cause à développer. Caledonia résiste bien avec, en 2023, 23 200 téléspectateurs quotidiens, soit près de 5 % de part d’audience.