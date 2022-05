♦ Des débuts difficiles : « On dérangeait »

« Cela représente beaucoup pour nous », témoigne Thibaut Bizien. Le cofondateur de Caledoclean regarde le chemin parcouru depuis les débuts, « un petit mouvement de jeunes citoyens », avec une certaine fierté au vu du travail réalisé et une « grande reconnaissance » envers les « milliers de bénévoles, les partenaires et les mécènes qui nous ont permis d’arriver là où on en est ».

Cela n’avait pourtant pas si bien commencé, l’association ne bénéficiant pas du soutien des institutions. « La mairie de Nouméa nous envoyait la police pour empêcher nos opérations. » Le problème ? « On dérangeait, on dénonçait le fait qu’il y avait un réel problème dans la gestion des déchets, notamment parce que les pouvoirs publics n’affectaient pas les moyens suffisants. » Ce n’est plus le cas, la situation – et les relations – se sont améliorées. « On œuvre ensemble avec la mairie, le gouvernement et la province Sud. »

Leur action repose sur trois axes : sensibiliser, ramasser les déchets et reboiser, notamment avec des arbres de forêt sèche, « afin de restaurer les espaces dégradés, enrichir la biodiversité » et conserver des espèces endémiques menacées.

♦ Un regret : l’absence « de politique de répression »

Il n’existe pas de politique de répression contre le dépôt sauvage d’ordures. L’idée consiste à habiliter des agents afin qu’ils puissent verbaliser et mettre une amende directement en cas d’infraction. « C’est la demande qu’on a le plus formulée et on ne l’a pas, il y a toujours autant d’ordures qui se baladent dans la nature. On est très amers parce qu’aucun politique n’a eu le courage de la mettre en place », déplore Thibaut Bizien. Un outil pourtant indispensable au changement de comportement, selon lui. « Cela veut dire qu’on va continuer à ramasser pendant que d’autres sont libres de jeter, on le prend un peu comme une forme de mépris. »