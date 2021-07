Vendredi matin, sur le tatami du Budokan, le plus grand judoka de tous les temps fera son entrée aux Jeux olympiques pour tenter d’y glaner une troisième médaille d’or olympique. Derrière le géant se cache un Cagou. Laurent Calleja, entraîneur particulier de Teddy Riner depuis 2017, devenu manager en chef du champion. « S’occuper de Teddy Riner, c’est du 24 h sur 24, glisse l’ancien responsable du pôle Espoirs de Nouméa. Je dois tout gérer, tout diriger, les entraînements bien sûr, mais aussi les sollicitations médiatiques comme les humeurs de tout le monde. » Dont celles de la star et de son entourage.

Et quand ça tourne mal, comme lorsque Riner s’est blessé au genou en début d’année à cause d’une surcharge de combats, il faut bien assumer. « Oui, je suis là pour ça, les responsables, c’est nous, les coachs. » Pour l’heure, Calleja ne sait pas s’il prolongera l’aventure pour quatre années supplémentaires puisque Riner a annoncé son intention de poursuivre jusqu’à Paris 2024. « Mon contrat se termine vendredi soir et ensuite je rentre me reposer sur le Caillou pour une période indéterminée. J’en ai plus que besoin », précise celui qui est aussi le coach personnel de l’autre combattante des lourds de l’équipe de France, Romane Dicko.