Les séances du Congrès offrent parfois un spectacle assez étrange. C’était tout particulièrement le cas lors de la séance du 16 octobre (qui peut être revue sur la chaîne YouTube du Congrès de la Nouvelle- Calédonie). Les réactions des élus interrogent sérieusement sur la prise de conscience de la gravité de la situation. Lors de cette séance, Dominique Cheveau est venu présenter l’état de santé du CHT. Les chiffres sont éloquents. Depuis deux mois, la Cafat n’a plus versé un franc au CHT. À noter que le financement du budget annuel du CHT (environ 30 milliards de francs) est assuré à 80 % par la dotation globale de fonctionnement, normalement prise en charge à 64 % par la Cafat. C’est donc un peu plus de 50% de son budget que le CHT ne perçoit pas.

La Cafat a par ailleurs suspendu le règlement de 20 % du « payé à l’acte », selon Dominique Cheveau, ce qui représente un manque compris entre 3 et 3,5 milliards de francs par an. La visibilité à court terme est quasi-nulle puisque la Cafat n’est pas en mesure d’apporter des éléments au CHT. On peut aussi relever que la Cafat a cessé de payer de manière normale et régulière la dotation globale de fonctionnement depuis octobre 2018. Depuis cette date, les paiements sont erratiques. La dette de la Cafat au CHT s’élève aujourd’hui à près de 18 milliards de francs. Pour réduire la pression sur la trésorerie, le CHT a pris la décision de préserver les salaires, mais de suspendre certaines dépenses non liées aux soins. Le CHT ne fera ainsi aucun investissement, ce qui pose des questions quant au maintien en bon état du Médipôle. Les fournisseurs sont également fortement impactés puisque la dette du CHT, qui est de l’ordre de deux milliards de francs, ne cesse de s’alourdir.