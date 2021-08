La Chambre de commerce et d’industrie a été mandatée pour réaliser l’ingénierie de formation et lancer les premières sessions. « En tant que chambre consulaire, elle est compétente de droit, sans avoir besoin de lancer de consultations, de répondre à nos besoins. C’est pour cette raison qu’elle a effectué ce travail », justifie Nicolas Pannier. Depuis février dernier, plus de 80 sessions ont été dispensées (750 personnes). « En plus de former les professionnels, notamment sur la législation, l’idée est de créer une culture commune pour qu’ils se sentent capables et légitimes de refuser de servir de l’alcool à une personne quand cela est nécessaire », indique Céline Soviche, responsable ingénierie à la CCI.

Des avis contrastés Aujourd'hui plusieurs organismes de formation privés ont également intégré le dispositif et proposent des sessions. « Cette obligation est souvent perçue par les chefs d'entreprise comme une contrainte, mais c'est plutôt bien vécu par les salariés qui apprennent des choses. Pour faciliter la démarche, nous avons mis en place des sessions en distantiel. Personnellement, j'ai le sentiment que cette formation est utile », précise Brigitte Deseille, directrice du Centre territorial de formation, qui parle également au nom de son partenaire, l'Acefor (Amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle). Pour Jean-Philippe Fremondière, cogérant du restaurant Au p'tit café, « ça ne sert pas à grand-chose, car on avait déjà la responsabilité de ne pas servir d'alcool dans certains cas. En tant que gérant, j'ai appris quelques éléments, notamment sur la législation. Mais ça ne valait pas la peine d'y consacrer un jour et demi ». Une position partagée par de nombreux professionnels qui ont néanmoins l'obligation de se former avant janvier prochain. L'avenir nous dira si ces investissements, très lourds pour les entreprises et la collectivité, permettront de modifier les habitudes face à l'alcool. Quid des extras ? C'est une question qui est souvent posée par les professionnels de la restauration. Les extras doivent- ils être formés ? « Nous avons deux types d'extras, précise Nicolas Pannier, le secrétaire général de la province Sud. Concernant les réguliers, ceux qui interviennent de manière récurrente, mais pas forcément régulière, ils doivent obtenir l'attestation de formation. Concernant les extras ponctuels, ils n'en ont pas besoin ». Reste que les entreprises pourraient privilégier, à l'embauche, les employés déjà formés pour éviter l'investissement… A noter Dans le cadre des mesures d'accompagnement pour ceux qui sont dans une situation d'insertion professionnelle, des formations peuvent être mises en place par le Service de l'emploi de la province. Les professionnels qui exerçaient déjà ont jusqu'au 25 janvier 2022 pour former leur personnel. Par la suite, les porteurs de projet qui souhaitent s'installer, auront trois mois pour fournir l'attestation. Actuellement, le taux de réussite est de 92 %. En cas d'échec, une nouvelle formation payée par l'employeur est nécessaire. Une mise à jour sera nécessaire tous les six ans, à la charge des entreprises. Selon la province Sud, chaque établissement qui délivre de l'alcool sera contrôlé, soit par les policiers municipaux, soit par les agents provinciaux assermentés du service en charge des débits de boissons. V.G.