Pour ceux-là, la responsabilité de l’échec ne fait pas de doute : « Calédonie ensemble et les indépendantistes, avec la complicité d’André Dang » ont organisé « une entreprise de déstabilisation de la Nouvelle- Calédonie ». Les manifestations contre le repreneur potentiel et pour une « usine pays », le refus des exportations, une offre de la SMSP « totalement fictive et non crédible » et la demande de report des négociations après le référendum ont affecté les potentiels repreneurs, tandis que le coup final a été porté par la création d’une structure du Congrès pour superviser la vente.

Les opposants au projet précédemment cités sont, quant à eux, satisfaits. Ils estiment qu’il avait été « survendu » et que la petite société australienne, sans expérience industrielle avérée, à la surface financière limitée et qui venait de voir son principal actionnaire se retirer, n’avait pas les épaules assez larges. Ils jugent, par ailleurs, que le dossier a été mené sans aucune concertation avec les assemblées élues du territoire et les populations locales.

Ce qui est certain, nous l’avons déjà écrit, c’est qu’à l’aube du référendum, le sujet est devenu éminemment politique et comme toujours, ce sont les Calédoniens qui en pâtiront directement. Environ 3 000 emplois directs et indirects sont ainsi menacés. L’histoire, heureusement, n’est pas terminée. Un tel patrimoine ne devrait rester sans repreneur. Mais le temps presse. La mise sous cloche est annoncée par Vale pour le 31 décembre. On saura alors si cette année 2020 est véritablement celle de tous les maux…