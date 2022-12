Le parti l’a annoncé le 8 décembre par voie de communiqué. « Le président du Rassemblement-Les Républicains Thierry Santa a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour raisons personnelles. »

Le comité directeur a confié la responsabilité de la présidence par intérim à Alcide Ponga, vice-président, maire de Kouaoua, membre de l’assemblée de la province Nord et du Congrès.

Le prochain président sera nommé par les adhérents du parti début 2023, lors d’un congrès électif.

Dans le milieu, on estime que Thierry Santa a été poussé vers la sortie pour son approche qui ne concordait pas avec celles de Pierre Frogier ou Virginie Ruffenach. La formation se remettrait en ordre de bataille pour les sénatoriales.

À titre personnel, il collaborait aussi à un projet institutionnel, économique et social avec Pascal Vittori, Alain Descombels ou encore Pascal Lafleur.

Thierry Santa refuse pour l’heure de s’exprimer, mais on sent bien que ça ne tourne pas rond de ce côté de l’échiquier politique.

Le parti doit aussi se positionner au plan national après l’élection d’Éric Ciotti, nouveau président des Républicains, connu pour ses prises de position souvent clivantes et proches de l’extrême droite.

Depuis sa nomination, des élus ou responsables de fédération en Métropole ont quitté la formation pour rejoindre Horizons d’Édouard Philippe ou Renaissance d’Emmanuel Macron. La crainte de l’implosion est réelle.

On peut noter au passage que Thierry Santa était plus favorable à Bruno Retailleau, également candidat et représentant davantage la droite classique.

L’avenir nous dira si ce parti, taclé aux dernières élections locales et nationales, va ou non rebondir.