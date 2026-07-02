Bureau électoral de l’île des Pins : incendie par « ricochet »

Des précisions ont été données sur les exactions commises dans un local occupé par Enercal dans les bâtiments annexes de la mairie de l’île des Pins, avant les élections. Des malfaiteurs ont investi les lieux pour y commettre un vol par effraction, a expliqué le procureur de la République. Deux coffres contenant 45 000 francs étaient ciblés, l’un a été découvert fracturé, l’autre a été dérobé. Les locaux ont été incendiés et la salle du conseil municipal, touchée par « ricochet », n’était pas visée directement. Le bureau de vote a été déplacé en raison du risque lié à l’alimentation électrique.