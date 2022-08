Ils incarnent des pages de l’histoire et témoignent du passé. À l’occasion du Mois du patrimoine, lancé le 31 août, la province Sud fait découvrir ses bâtiments emblématiques avec l’aide d’une quarantaine d’associations réparties dans dix communes.

Au Mont-Dore, à Nouméa, Païta, Dumbéa, Thio, La Foa, Farino, Bourail, Moindou et l’île des Pins, 500 bénévoles feront revivre les sports et loisirs d’antan. Le thème « art et divertissement » de la courte édition 2021, arrêtée à cause des confinements, est prolongé en 2022. « On voulait quelque chose de joyeux après le Covid », explique le deuxième vice-président de la province Sud, Gil Brial. Une trentaine d’animations gratuites sont proposées. « C’est le seul et unique événement qui valorise les patrimoines dans la province Sud », insiste Ingrid Tateïa, en charge de la valorisation du patrimoine à la province Sud.

Du cinéma aux pistes de VTT