Les conséquences

Cette baisse des recettes impacte donc les trois budgets du budget supplémentaire 2019 qui s’élève à 75 milliards. Et c’est donc en « véritable père de famille » qu’il fallait agir, a précisé Thierry Santa aux groupes, comme l’UNI, qui aurait préféré une autre méthode. C’est le budget annexe de répartition qui a été le plus impacté par le manque de recettes, celui qui alimente notamment les collectivités, comme les provinces, avec une diminution de 6,3 milliards. Des provinces qui devront rembourser le trop-perçu. Comme prévu, sur ce budget, le débat a été porté par l’opposition de Calédonie ensemble et par le groupe UC-FLNKS. En réponse, le gouvernement a fait ce choix pour ménager le budget annexe de reversement, celui qui finance les établissements publics et n’enregistre qu’une baisse de 1,5 milliard dans le but de sauvegarder l’agence sanitaire et sociale et les régimes sociaux. Enfin, le budget propre de la Nouvelle-Calédonie supportera une restriction à hauteur de 1,2 milliard.