Budget serré pour la province Sud

Face à une perte de recettes de l’ordre de 11,5 milliards en 2024, l’exécutif provincial est contraint d’adapter sa trajectoire pour 2026. L’objectif est de « maintenir au moins 10 milliards de francs d’investissement pour soutenir l’économie, redonner du travail aux entreprises et préserver les services publics essentiels à la santé, à la sécurité et au quotidien des Calédoniens », a soutenu la présidente, Sonia Backès, le 23 octobre.
La cellule de coordination des actions de terrain avait appelé à des rassemblements, samedi 25 octobre, contre le report des élections provinciales. Des mobilisations ont été observées à la Vallée-du-Tir à Nouméa, à Koné, Lifou et Ouvéa. La CCAT dénonce un « passage en force » du report, des « […]
Saisi par 50 détenus, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné au centre pénitentiaire, mardi 28 octobre, de prendre des mesures urgentes afin d’améliorer leurs conditions de détentions. Selon l’AFP, l’État a également été condamné à verser 2 000 euros, soit 240 000 francs, à chacun des plaignants […]
Dans un contexte de forte activité à venir, la compagnie aérienne dit avoir la volonté de « garantir à ses clients une expérience de voyage de qualité ». Une troisième rotation hebdomadaire vers Paris via Bangkok entrera en vigueur le 24 novembre. Dans cette perspective, plusieurs vols seront affrétés par […]