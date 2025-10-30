Budget serré pour la province Sud

Face à une perte de recettes de l’ordre de 11,5 milliards en 2024, l’exécutif provincial est contraint d’adapter sa trajectoire pour 2026. L’objectif est de « maintenir au moins 10 milliards de francs d’investissement pour soutenir l’économie, redonner du travail aux entreprises et préserver les services publics essentiels à la santé, à la sécurité et au quotidien des Calédoniens », a soutenu la présidente, Sonia Backès, le 23 octobre.