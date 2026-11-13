Budget 2027 : la voie des ordonnances, une répercussion compliquée

Une nouvelle fois, le projet de loi de finances pour 2027 est plongé à Paris dans une grande incertitude. Si le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu opte, comme pressenti, en faveur de la voie des ordonnances pour faire adopter son budget, la Nouvelle-Calédonie sera confrontée à une question majeure : la trésorerie sera-t-elle suffisante pour tenir les six premiers mois l’an prochain ?
La calculatrice chauffe. Lors des ateliers de travail tout d’abord, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, autour des réformes des retraites et du Ruamm. L’ambition est de trouver les équilibres en vue de faire adopter au Congrès les textes afférents, au plus tard le 31 décembre. Dans une autre salle, la petite machine à touches s’enflamme ensuite sous les difficultés d’un exercice annuel : la préparation du budget primitif 2027 de la Nouvelle-Calédonie.
Dans son rapport remis en septembre sur « l’état des lieux et les pistes d’évolution des prélèvements obligatoires en Nouvelle-Calédonie », la mission de l’Inspection générale des finances a précisé, dans une foule d’éléments intéressants, le décalage entre les recettes et les dépenses sèches du territoire. Pour le combler, les élus et l’administration doivent trouver environ 70 milliards de francs. Pas mince. À la suite du déplacement de la délégation transpartisane à Paris menée début septembre par le président du gouvernement Milakulo Tukumuli, une somme de 450 millions d’euros, soit près de 54 milliards de francs, est promise à l’archipel dans le projet de loi de finances (PLF) national pour 2027. Il manquerait ainsi entre 15 et 16 milliards.
La quête a étrangement commencé. Les députés ont rejeté mercredi 4 novembre au soir à Paris, à l’unanimité des votes exprimés –458 voix « contre » et 0 « pour », historique ! – le volet recettes du projet de budget de l’État 2027. Renvoi donc dans sa version initiale au Sénat. « J’ai commencé les démarches auprès du Premier ministre pour que mes amendements votés soient conservés le plus possible », a aussitôt indiqué le député loyaliste Nicolas Metzdorf. Tandis que, pour son collègue indépendantiste Emmanuel Tjibaou, « tous les amendements adoptés au sein de la commission des finances et au cours des débats dans l’hémicycle tombent avec ce rejet ». La question est désormais : les engagements de l’État de début septembre seront-ils tenus, et un complément budgétaire est-il envisageable ?
SANCTION
Dans cette confusion politique, le journal Le Monde a avancé mercredi 4 novembre, juste avant le rejet de la partie recettes du projet de loi de finances, une piste entendue en coulisses depuis plusieurs semaines. À Paris, « le gouvernement est soupçonné de laisser filer la discussion pour mettre en œuvre son texte initial par ordonnance, une solution jugée plus sûre que le recours au 49.3 par des membres du camp présidentiel, mais aussi de l’opposition » a mentionné la journaliste.
Par l’article 49.3 de la Constitution, un texte est adopté sans vote par l’Assemblée nationale, et le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement. Au risque de s’exposer à une motion de censure. Alors que le troisième alinéa de l’article 47 prévoit que « si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours – soit le 18 décembre, a calculé Le Monde –, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Comme une sanction face à l’inaction du Parlement.
Autrement dit, le projet de loi de finances est repris tel quel, sans amendements possibles. Ce qui peut fortement embarrasser une Nouvelle- Calédonie à la recherche d’abord d’au moins 54 milliards de francs consolidés, et de 15 ou 16 milliards supplémentaires. Cette voie des ordonnances n’a jamais été mise en œuvre sous la Ve République.
« PRINCIPALE INTERROGATION »
Face à l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, mais aussi à des positionnements de principe des élus en période électorale, « le “vrai” budget pourrait être voté par le budget rectificatif après l’élection présidentielle » observe Nicolas Font, maître de conférences en droit public à l’université de la Nouvelle-Calédonie. L’incidence de ce PLFR, pour projet de loi de finances rectificatif, ne serait pas neutre pour le territoire. « La principale interrogation repose sur la capacité de la Nouvelle- Calédonie à pouvoir assumer ses dépenses » jusqu’à cette échéance, ajoute l’universitaire. C’est-à-dire potentiellement jusqu’en mai ou juin 2027.
En clair, la collectivité aura-t-elle la trésorerie suffisante pour tenir un peu au-delà du scrutin présidentiel, suivi possiblement d’élections législatives ? Le vote du budget étant un acte de prévision, les comptes de l’archipel pour 2027, présentés au Congrès fin décembre, voire au plus tard fin mars de l’an prochain, pourront intégrer la somme manquante, une correction favorable étant espérée dans les mois suivants après un nouveau geste de l’État, dans le meilleur des cas.
Cependant, le président Milakulo Tukumuli s’est engagé, dans sa déclaration de politique générale le 24 août, à soumettre un budget « sincère et équilibré ». À défaut, le dirigeant est prêt à en tirer « toutes les conséquences ».
Yann Mainguet