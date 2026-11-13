Budget 2027 : la voie des ordonnances, une répercussion compliquée

La calculatrice chauffe. Lors des ateliers de travail tout d’abord, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, autour des réformes des retraites et du Ruamm. L’ambition est de trouver les équilibres en vue de faire adopter au Congrès les textes afférents, au plus tard le 31 décembre. Dans une autre salle, la petite machine à touches s’enflamme ensuite sous les difficultés d’un exercice annuel : la préparation du budget primitif 2027 de la Nouvelle-Calédonie.

Dans son rapport remis en septembre sur « l’état des lieux et les pistes d’évolution des prélèvements obligatoires en Nouvelle-Calédonie », la mission de l’Inspection générale des finances a précisé, dans une foule d’éléments intéressants, le décalage entre les recettes et les dépenses sèches du territoire. Pour le combler, les élus et l’administration doivent trouver environ 70 milliards de francs. Pas mince. À la suite du déplacement de la délégation transpartisane à Paris menée début septembre par le président du gouvernement Milakulo Tukumuli, une somme de 450 millions d’euros, soit près de 54 milliards de francs, est promise à l’archipel dans le projet de loi de finances (PLF) national pour 2027. Il manquerait ainsi entre 15 et 16 milliards.

La quête a étrangement commencé. Les députés ont rejeté mercredi 4 novembre au soir à Paris, à l’unanimité des votes exprimés –458 voix « contre » et 0 « pour », historique ! – le volet recettes du projet de budget de l’État 2027. Renvoi donc dans sa version initiale au Sénat. « J’ai commencé les démarches auprès du Premier ministre pour que mes amendements votés soient conservés le plus possible », a aussitôt indiqué le député loyaliste Nicolas Metzdorf. Tandis que, pour son collègue indépendantiste Emmanuel Tjibaou, « tous les amendements adoptés au sein de la commission des finances et au cours des débats dans l’hémicycle tombent avec ce rejet ». La question est désormais : les engagements de l’État de début septembre seront-ils tenus, et un complément budgétaire est-il envisageable ?