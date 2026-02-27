Budget 2026 : l’espoir d’une relance

ATTRACTIVITÉ

Tous les crédits associés au pacte de refondation économique et social pour 2026 figurent dans la loi de finances de l’année, a assuré Claire Durrieu, directrice de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie (Minc), vendredi 20 février, au terme de son cinquième déplacement sur le territoire. Établi sur cinq ans au regard d’engagements réciproques – réforme du modèle calédonien contre soutiens financiers de l’État –, ce pacte s’appuie sur six piliers.

Tout d’abord, la relance de l’emploi et de l’activité, avec « des mesures d’attractivité », notamment « une baisse de l’impôt sur les sociétés avec un enjeu de réinvestissement sur le territoire et au bénéfice des salariés », observe Claire Durrieu. D’autres axes concernent le plan de relance de l’investissement doté de 200 millions d’euros sur cinq ans, mais aussi le nickel.

La philosophie du Premier ministre est la suivante : s’il existe un chemin de retour à la rentabilité des usines, l’État pourra accompagner la période de transition et aider à baisser le coût de l’énergie. Un des objectifs est de définir une stratégie nickel mi-2026. Un sujet « urgent », explique l’énarque et inspectrice des finances. Le quatrième pilier a trait à la jeunesse, c’est-à-dire la lutte contre le décrochage scolaire et la réussite. Une enveloppe de 70 millions d’euros est prévue. Le pacte s’intéresse aussi tout naturellement au soutien des finances publiques de l’archipel 2026-2030.

Le budget du territoire intègre déjà des premiers éléments, tels que les « deux années blanches » et une subvention. Sixième et dernier volet, la réponse à l’urgence sociale. Sur ce pacte, « nous avons travaillé avec le gouvernement, les provinces, les communes…, note Claire Durrieu. Vous verrez courant mars les premiers projets, des éléments concrets. »

Yann Mainguet