BTP : vers une perte de 50 % des emplois ?

La Fédération calédonienne du bâtiment et des travaux publics alerte sur la situation du secteur. Ses adhérents seraient « menacés de faillite et de plans sociaux massifs ». « Le BTP, c’est 6 500 emplois. Fin 2024, nous risquons de passer sous la barre des 3 000. » En cause, la baisse des investissements publics et privés, « gelés par l’avenir institutionnel et la crise du nickel » et un taux de réalisations des investissements prévus trop faible, à « 30 % ». La FCBTP propose des solutions : le paiement de leurs impayés par les collectivités, la suspension des cotisations Cafat par les adhérents, et la création d’une cellule de crise.