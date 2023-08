Brigitte Do, une force de la nature

Brigitte Do se laissait embarquer dans cet « incroyable voyage » intérieur toujours à travers la même porte « féerique » qu’elle traversait en écoutant Jean Gabin chanter Quand on s’promène au bord de l’eau. « Le mental y est pour beaucoup, je suis toujours restée positive. J’imaginais des scénarios pour marcher et des jeux créés par les soignants pour me faire des exercices. Il fallait que je bouge. » Elle a réussi à se relever et à surmonter les obstacles. Parfois, les larmes ont pu brouiller son sourire. Jamais pourtant l’apitoiement n’a pris le dessus sur la combat- tante. « On peut pleurer très rapidement, mais c’est l’émotion, le bouleversement », abonde Guillaume Soulard.

Pour la suite, son compagnon, leurs deux enfants et tous ceux qui la connaissent personnellement ne s’inquiètent pas. « Dans trois mois, elle va remarcher », affirme-t-il. La vie va continuer, différemment, avec des aménagements et quelques changements. Ensuite, quand le moment viendra, et il viendra forcément, Brigitte Do nagera à nouveau. En pleine mer bien sûr, pas en piscine où elle a toujours refusé d’y faire ses longueurs. « C’est important pour moi, martèle-t-elle. J’y allais tous les jours, tous les jours. » Un « lien vital » que rien ne l’empêchera de renouer.

Brice Bacquet

J’ai cette vision de sa gueule hors de l’eau ” « C’est facile de raconter parce que je me souviens très bien de l’accident, du requin. J’avais conscience de ce qu’il se passait autour de moi. Pour moi, cela reste quelque chose d’incroyable qui m’est arrivé. Ce n’est pas du tout un traumatisme. C’est presque un privilège, entre guillemets, d’avoir vu un requin en face de moi. J’ai cette vision de sa gueule hors de l’eau. Je n’étais pas en train de nager, je venais de finir mon tour. J’étais à la verticale et c’est là que j’ai senti le grand choc. Je me suis demandé : « Qu’est-ce que c’est ? ». Je me suis retournée et je me suis retrouvée face à lui. Je n’étais pas si loin du bord, mais après le ponton. J’ai vu un homme [Frédéric Tanière, NDLR] sur son paddle, comme une apparition. Je l’ai appelé, j’avais l’impression qu’il ne se rendait pas compte de ce qu’il s’était passé. Je lui ai dit que je venais de me faire attaquer et c’est lui qui m’a emmenée jusqu’au bord. Je n’ai rien ressenti au moment de l’accident. Le cerveau coupe la douleur. On m’a demandé de garder les yeux ouverts. J’étais concentrée là-dessus. Je devais garder les yeux ouverts jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. »