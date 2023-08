Bourail, « c’est la foire des copains »

28 000 personnes ont foulé l’hippodrome de Téné, le week-end dernier. Un record de fréquentation qui ne s’était pas vu depuis dix ans, alors même que cette 46e édition était menacée, faute de financements. « C’était un sacré défi, avec de nouveaux président et directeur. On a fait en trois mois ce qui est habituellement réalisé en sept », souligne Levay Roy, à la tête de la Foire de Bourail. « Un beau baptême. Tout a bien fonctionné, la sécurité, la circulation fluide, les charcutiers ont vendu tous leurs produits, etc. »

Pour lui, cette réussite témoigne de l’importance de l’événement. « C’est la foire des copains, c’est très populaire, on voit que les gens en ont besoin. » La journée du vendredi, consacrée aux professionnels, avec notamment le concours bovin organisé par l’Upra, a attiré 3 000 visiteurs.

Tiaré, femelle Santa Gertrudis de 18 mois, 582 kg, de l’élevage Lemaitre à Bourail, et Radieux, mâle Sénépol de 37 mois, 1 000 kg, de l’élevage Agrical – station de Karikaté, ont remporté les titres de Super Championne et Super Champion 2023. Des idées pour la 47e édition, le comité organisateur n’en manque pas. « On pense réaménager l’espace élevage avec un hall de présentation pour les animaux et une arène pour les concours. On interroge les participants pour faire encore mieux l’année prochaine. »