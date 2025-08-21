Le projet d’accord de Bougival peut-il être sauvé ?

Travail plus délicat que jamais pour le ministre d’État arrivé mardi soir 19 août, pour une quatrième visite depuis sa nomination, il y a moins d’un an. Manuel Valls a précisé le lendemain l’objet principal de son déplacement : « reprendre les discussions bilatérales avec l’ensemble des délégations politiques, y compris le FLNKS » qui a officiellement rejeté le 13 août le projet d’accord de Bougival. Il s’agit de comprendre les raisons de ce rejet, de « lever les incompréhensions et rechercher une issue raisonnable ».

« NOUVELLE FORME DE COLONISATION »

Le ministre a entamé ses réunions bilatérales mercredi 20 août. Le FLNKS a été reçu le premier, durant deux heures et demie. On sait que la délégation de Bougival est tombée, le Front de libération est désormais représenté par des membres de son bureau politique, Laurie Humuni, Marie-Pierre Gyetche, Dominique Fochi, Arnaud Chollet et Jean-Marie Ayawa. Il n’y a pas eu de déclarations à la sortie mais un communiqué dans la soirée.

Lors d’échanges « sereins mais fermes », le FLNKS a « clairement rappelé (…) les raisons profondes de son rejet » : le projet « prolongerait une nouvelle forme de colonisation », « prive le peuple kanak de son droit à décider de son destin, nie son existence en tant que peuple premier et impose le dégel du corps électoral ».

La délégation a par ailleurs rejeté tout report des élections provinciales, « réaffirmé la nécessité d’un nouvel accord avec une date claire d’accession à la pleine souveraineté avant 2027, négocié en Kanaky et dans un cadre bilatéral respectueux ». Enfin, elle a alerté sur « la détermination croissante du peuple kanak et des risques générés par l’application concrète du projet d’accord sur la stabilité politique du pays ».