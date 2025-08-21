Le projet d’accord de Bougival peut-il être sauvé ?

Manuel Valls avec le haut-commissaire Jacques Billant et les membres de sa délégation, a voulu clarifier l'esprit de l'accord. Photo Delphine MAYEUR / AFP

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est sur le territoire jusqu’à samedi 23 août pour à la fois tenter de convaincre le FLNKS, qui a rejeté « sans équivoque » le projet d’accord de Bougival, et installer son comité de rédaction avec les autres forces politiques.

Travail plus délicat que jamais pour le ministre d’État arrivé mardi soir 19 août, pour une quatrième visite depuis sa nomination, il y a moins d’un an. Manuel Valls a précisé le lendemain l’objet principal de son déplacement : « reprendre les discussions bilatérales avec l’ensemble des délégations politiques, y compris le FLNKS » qui a officiellement rejeté le 13 août le projet d’accord de Bougival. Il s’agit de comprendre les raisons de ce rejet, de « lever les incompréhensions et rechercher une issue raisonnable ».

« NOUVELLE FORME DE COLONISATION »

Le ministre a entamé ses réunions bilatérales mercredi 20 août. Le FLNKS a été reçu le premier, durant deux heures et demie. On sait que la délégation de Bougival est tombée, le Front de libération est désormais représenté par des membres de son bureau politique, Laurie Humuni, Marie-Pierre Gyetche, Dominique Fochi, Arnaud Chollet et Jean-Marie Ayawa. Il n’y a pas eu de déclarations à la sortie mais un communiqué dans la soirée.

Lors d’échanges « sereins mais fermes », le FLNKS a « clairement rappelé (…) les raisons profondes de son rejet » : le projet « prolongerait une nouvelle forme de colonisation », « prive le peuple kanak de son droit à décider de son destin, nie son existence en tant que peuple premier et impose le dégel du corps électoral ».

La délégation a par ailleurs rejeté tout report des élections provinciales, « réaffirmé la nécessité d’un nouvel accord avec une date claire d’accession à la pleine souveraineté avant 2027, négocié en Kanaky et dans un cadre bilatéral respectueux ». Enfin, elle a alerté sur « la détermination croissante du peuple kanak et des risques générés par l’application concrète du projet d’accord sur la stabilité politique du pays ».

Les élus loyalistes ont été reçus dans la foulée. Virginie Ruffenach (Rassemble- ment-LR) a regretté que « la branche la plus radicale du FLNKS soit sortie du projet en n’apportant aucune solution ». Elle s’est dit rassurée par le ministre, « déterminé à assurer la protection des Calédoniens et à leur tracer un chemin d’avenir comme convenu à Bougival ».

Milakulo Tukumuli de l’Éveil océanien a posé la question centrale. « Est-ce que ça existe un accord sans le FLNKS ? Ça me semble difficile mais il faut tout faire pour qu’il revienne à la table des discussions pour ajuster, compléter, améliorer Bougival. Il n’y a pas d’autres options sinon ce sont des jours sombres qui s’annoncent ».

Avec la délégation du FLNKS. Photo DR
Avec l’Uni. Photo DR
Avec la délégation loyaliste. Photo DR

« POURQUOI AVOIR ABANDONNÉ L’INDÉPENDANCE-ASSOCIATION ? »

Les difficultés avaient d’emblée été posées quelques heures plus tôt au Sénat coutumier. Le projet de Bougival est « totalement déséquilibré » a dénoncé le président de l’institution, Mahe Gowe. « Il est écrit pour privilégier la province Sud » et telle une « poupée russe », il « accouchera de ses promesses avec la loi fondamentale du pays, au plus tôt en 2027 », selon le bon vouloir de cette collectivité.

Le Sénat s’interroge : « Pourquoi avoir abandonné la voie claire de l’indépendance-association » de Deva, qui avait obtenu un certain consensus ? Les coutumiers regrettent que la trajectoire de l’accord de Nouméa ait été « trahie » et que ce projet « n’emploie pas le mot kanak …, une grande douleur ». Mahe Gowe craint qu’il ouvre une période d’instabilité et d’incertitude. « Maintenant que le FLNKS a rejeté le projet d’accord, comment pourrait-il en être autrement ? » Les sénateurs demandent eux aussi un nouveau cadre de discussion qu’ils puissent intégrer.

Pour Manuel Valls cependant, il n’y a « pas d’alternative crédible ». « Sans accord, il y a le statu quo, l’impasse, voire la confrontation. » C’est « une opportunité historique, saisissez-là », a-t-il lancé aux coutumiers, à qui il a assuré que « rien, dans l’accord, ne remet en cause l’accord de Nouméa » et que « la reconnaissance de l’identité kanak, en tant que peuple d’origine, est pleinement préservée ».

À l’ordre du jour jeudi, 21 août, l’installation du comité de rédaction de  l’accord de Bougival, avant un déplacement en province Nord.

Chloé Maingourd avec Nikita Hoffmann

Le ministre Manuel Valls au Sénat coutumier. Photo Delphine MAYEUR / AFP
Réunion de travail avec les maires et les présidents de province. Photo C.M.

Inquiétude des collectivités

Manuel Valls et sa délégation ont tenu, mercredi 20 août au haut-commissariat, une réunion de travail avec les maires et les présidents de province. Seuls une quinzaine de maires sur 33 et deux présidents étaient présents. Ils ont exprimé leurs inquiétudes. « Nous ne tiendrons pas très longtemps », alerte Pascal Vittori, président de l’Association française des maires (AFM), en raison du manque de recettes qui impactent le quotidien des administrés. Le maire de Bourail, Patrick Robelin, craint une « explosion sociale » avec les réformes menées actuellement qui conditionnent le versement du prêt garanti par l’État.

« Si la deuxième tranche n’est pas versée, je ne sais pas comment on va commencer l’année 2026 », s’interroge le maire de Koumac, Wilfried Weiss. « C’est bien que l’État nous donne son positionnement sur les dotations (…) Il ne faut pas se trouver en cessation pour 2026 », avance celui de Touho, Alphonse Poinine. « C’est une situation qui s’infecte et qui ne peut être réglée que par le redémarrage économique et l’aide de l’État », estime Sonia Backès, pour la province Sud.

Le ministre s’est vraisemblablement engagé à entendre les maires, dès le mois de septembre, sur les projets de lois organique et fondamentale qui vont définir la place des communes et leurs compétences dans le futur. Une réflexion serait en cours sur leur participation au comité de rédaction. C.M. 