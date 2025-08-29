Bougival ou le temps compté de l’horloge

D’après la feuille de route précisée jeudi 21 août, à l’ouverture du comité de rédaction chargé de préparer la révision constitutionnelle, la première étape est le report des élections provinciales à juin 2026, au lieu du 30 novembre 2025 au plus tard. Une proposition de loi organique en ce sens sera examinée en commission des lois du Sénat le 17 septembre, puis en séance à la fin de ce même mois, a indiqué le ministre. « L’Assemblée nationale s’en saisira la semaine suivante », pour une promulgation à la mi-octobre.

La deuxième séquence « parlementaire » « conditionne toutes les autres », a ajouté le membre du gouvernement, en évoquant le projet de loi constitutionnelle, « indispensable pour crée l’État de la Nouvelle-Calédonie et fixer son statut dans la Constitution ». Le Conseil d’État a dû être saisi cette semaine, pour une présentation du texte en Conseil des ministres mercredi 17 septembre. Le projet de loi constitutionnelle pourra être ainsi débattu au Sénat, début novembre, et à l’Assemblée nationale, en décembre. Le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, examinera cette réforme le 15 décembre. Ce qui permettra, en cas d’adoption, une consultation des Calédoniens sur l’accord politique de Bougival en février 2026.