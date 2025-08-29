Bougival ou le temps compté de l’horloge

Signé le 12 juillet, le projet d’accort de Bougival, censé dessiner l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, a connu des soubresauts et séquences inattendues : des négociations dans un hôtel de la banlieue parisienne, des déclarations sous les ors de l’Élysée, un rejet du texte par le FLNKS et une mise à l’écart de ses signataires, une polémique sur la validation ou non du document par le président du Front, Christian Tein, ou encore un retour du ministre des Outre-mer en mission sauvetage sur le territoire… Du Sud au Nord, durant les sept jours de visite, du mercredi 20 au mardi 26 août, Manuel Valls n’a cessé de le répéter : « Ma porte reste ouverte. Mais nous devons avancer » dans le processus législatif de l’accord de Bougival. Parce que l’archipel a besoin d’une stabilité politique. Parce que des défis économiques et sociaux l’imposent. Parce que des décideurs dans le secteur du nickel l’attendent. Mais aussi, parce que, selon l’ancien Premier ministre, « le calendrier contraint » l’exige.
D’après la feuille de route précisée jeudi 21 août, à l’ouverture du comité de rédaction chargé de préparer la révision constitutionnelle, la première étape est le report des élections provinciales à juin 2026, au lieu du 30 novembre 2025 au plus tard. Une proposition de loi organique en ce sens sera examinée en commission des lois du Sénat le 17 septembre, puis en séance à la fin de ce même mois, a indiqué le ministre. « L’Assemblée nationale s’en saisira la semaine suivante », pour une promulgation à la mi-octobre.
La deuxième séquence « parlementaire » « conditionne toutes les autres », a ajouté le membre du gouvernement, en évoquant le projet de loi constitutionnelle, « indispensable pour crée l’État de la Nouvelle-Calédonie et fixer son statut dans la Constitution ». Le Conseil d’État a dû être saisi cette semaine, pour une présentation du texte en Conseil des ministres mercredi 17 septembre. Le projet de loi constitutionnelle pourra être ainsi débattu au Sénat, début novembre, et à l’Assemblée nationale, en décembre. Le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, examinera cette réforme le 15 décembre. Ce qui permettra, en cas d’adoption, une consultation des Calédoniens sur l’accord politique de Bougival en février 2026.
MENACE SÉRIEUSE
Mais, au-delà des possibles péripéties locales, l’actuelle sérieuse menace sur le gouvernement de François Bayrou jette un trouble sur ce calendrier contraint. Les formations politiques LFI, PS et RN ont précisé, lundi 25 août, ne pas vouloir voter la confiance souhaitée par le Premier ministre (lire aussi page 15). Ce test périlleux pour le chef de l’exécutif est prévu lundi 8 septembre à l’Assemblée nationale. Vu la configuration politique de l’hémicycle, le risque d’une chute du gouvernement est réel.
L’action de l’État dans le dossier calédonien serait toutefois maintenue, avec un probable décalage de quelques jours ou semaines. Mais les élus du territoire pourraient perdre leur principal interlocuteur et connaisseur des affaires locales, Manuel Valls. « Nous verrons, je ne suis pas devin », a noté au haut-commissariat le ministre des Outre-mer, peu avant son départ, mardi 26 août. « Je n’évoque pas une dissolution [de l’Assemblée nationale], là nous entrerions dans une autre dimension ». Le processus serait remis en cause. Aujourd’hui, « j’ai une mission » et « j’espère que, pour la Nouvelle- Calédonie, cela ira jusqu’au bout ».
