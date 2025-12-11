Bougival : beaucoup de questions s’additionnent

UNE DIMENSION POLITIQUE

Attendu comme un premier sondage de la sphère politique sur le processus en cours, le vote du Congrès, lundi 8 décembre, sur le projet de loi ordinaire organisant une consultation anticipée des Calédoniens – c’est-à-dire avant la révision constitutionnelle – sur la mise en œuvre de l’accord de Bougival tel que publié le 6 septembre au Journal officiel, a produit un avis favorable, mais un résultat totalement éclaté : 19 voix pour (Rassemblement, Les Loyalistes, Yoann Lecourieux), 14 contre (UC-FLNKS, Marie-Line Sakilia) et 19 abstentions (UNI, Calédonie ensemble, Éveil océanien).

Ces suffrages s’éloignent complètement d’un des objectifs assignés à la mission des facilitateurs, envoyée en Nouvelle-Calédonie du 1er au 4 décembre : « appuyer l’action du gouvernement pour parvenir, avec l’ensemble des partenaires, à un accord consensuel sur l’avenir du territoire ». Le consensus ayant toujours primé à la signature des accords fondateurs précédents.

Or les positions des élus du Congrès divergent déjà sur la proposition d’une consultation citoyenne anticipée, annoncée par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, vendredi 14 novembre à Nouméa. La locataire de la rue Oudinot a insisté dans une interview au journal Le Monde mardi 2 décembre : de cette mission de hauts fonctionnaires, « j’en attends des résultats. Il faut qu’une nouvelle version de Bougival soit consolidée ». Un propos qui a rajouté encore du flou au processus.

L’UNI, favorable à l’accord de Bougival, tout comme Calédonie ensemble et l’Éveil océanien, était amère, lundi 8 décembre au Congrès, parce que « la loi ordinaire proposée est critiquable à bien des égards et notamment parce qu’il ne prévoit pas de tenir compte d’éventuelles discussions visant à améliorer l’accord de Bougival dans un calendrier précis ».