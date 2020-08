Le gouvernement a tenu cette semaine à nous rappeler que les voyages n’étaient pas pour tout le monde. Quand bien même vous auriez une urgence, les vols vers la Nouvelle-Calédonie sont complets jusqu’à la fin de l’année. Et plus largement « il peut s’écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la date d’arrivée souhaitée et la date d’arrivée possible en Nouvelle- Calédonie ». (Si la situation est tendue dans les deux sens, elle l’est encore plus vers La Tontouta). Alors évidemment, ces voyages, nous dit le gouvernement, ne doivent s’envisager « que pour un motif impérieux personnel, familial, de santé ou professionnel ».

Pourquoi ? Parce qu’il y a peu de vols. Parce que les sièges sont toujours commercialisés en fonction des places disponibles dans les lieux de quatorzaine, une quatorzaine qui est, jusqu’à la fin du mois tout du moins, prise en charge – à grands frais – par le gouvernement. Parce qu’il y a également des personnes prioritaires, la plupart non nommées : quelques experts, du personnel d’État, 280 personnes attendues pour le référendum qui feront l’aller-retour et viendront booster nos quarantaines. Soit des professionnels qui ont des « motifs impérieux ». Le gouvernement prévient tout de même que 80 résidents calédoniens encore bloqués à l’extérieur, en raison des contraintes imposées dans les pays où ils se trouvent, seront eux aussi considérés comme prioritaires dès qu’ils pourront rejoindre Paris, Tokyo ou Sydney. Et il en sera de même pour les étudiants ayant terminé leur cursus « ou les résidents calédoniens en situation d’urgence ». C’est bien aimable…

Cette organisation n’est ni claire, ni transparente et l’on a du mal à comprendre l’analyse des priorités. Comment juger qu’un professionnel puisse passer avant quelqu’un qui perdrait un être cher ? Une personne bloquée depuis des mois (car il en reste) derrière des magistrats qui attaquent la quarantaine avec vue sur lagon ? Ce système est forcément de nature à créer un sentiment d’injustice. Tout ce qu’il nous reste à faire, c’est de croiser les doigts pour que nos proches qui sont loin n’aient pas de pépin…