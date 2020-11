Notre espace aérien est quasiment fermé depuis le 21 mars dernier, depuis huit mois. Et il le sera encore huit mois supplémentaires. Le gouvernement avait décidé, en septembre dernier, de reconduire le dispositif de protection sanitaire contre la Covid-19 jusqu’au 31 mars 2021 et il vient d’annoncer une nouvelle prolongation, jusqu’au 31 juillet. Selon le porte-parole du gouvernement, Christopher Gyges, il s’agit surtout de permettre à Aircalin de ne pas prendre des réservations pour des vols qui n’auront probablement pas lieu…

En cause, bien sûr, la situation sanitaire en Europe. La Métropole, entre autres, connaît un nouveau pic épidémique et il y a fort à parier que la situation ne sera pas réglée de sitôt. Les pays voisins restent pour leur part encore fermés, même si la situation s’améliore. Il semble de plus en plus évident qu’il faudra attendre la commercialisation d’un vaccin pour espérer un retour à la normale.

Opportunité d’une quatorzaine payante

Les liaisons hebdomadaires vers la Métropole via Tokyo et Wallis-et-Futuna demeurent telles qu’elles, ainsi que les évacuations sanitaires vers Sydney. Des rotations ponctuelles sont organisées pour le Vanuatu (11 au 12 novembre) et la Polynésie française (2 au 3 décembre). La gestion de ces vols est toujours assurée par le centre opérationnel du gouvernement (PCO) et la planification est contrainte par la capacité d’accueil en quatorzaine hôtelière, obligatoire à l’arrivée. Le gouvernement incite les Calédoniens à rester sur le territoire, à l’exception de voyages à Wallis-et-Futuna. On reste ici sur un système donnant la priorité aux personnes ayant des besoins « impérieux » (étudiants en fin de cursus, particuliers et professionnels) qui sont invitées à remplir un formulaire de recensement sur le site du gouvernement (gouv.nc). En sont exemptés uniquement les passagers en provenance de Wallis, les pilotes, les membres d’équipage de cabine et les professionnels de santé accompagnant les évacuations sanitaires.

Le gouvernement observe néanmoins que certains voyageurs échappent au système et peuvent prendre la place de personnes dans le besoin, pour les retours en particulier, tout en pesant sur les deniers publics sachant que la quatorzaine coûte un milliard de francs par mois à la Nouvelle-Calédonie. Pour ces personnes, qui souhaitent absolument partir et revenir elles aussi de manière prioritaire, l’exécutif a pris la décision d’étendre aux particuliers le dispositif de quatorzaine payante destinée au monde de l’entreprise à l’hôtel Beaurivage. Il faudra avoir les moyens de débourser plus de 500 000 francs. Si cette solution permet, effectivement, de laisser les places en quatorzaine générale aux gens confrontés à des situations d’urgence, on peut comprendre que certains s’interrogent sur la rupture d’égalité qui permet aux plus riches de sortir du territoire et de revenir comme bon leur semble… Les modalités d’accès à cette prestation seront précisées prochainement.