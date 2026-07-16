Bilan de mandature au Congrès

L’institution a produit un bilan de la manda- ture 2019-2026, qui vient de s’achever avec le renouvellement des institutions. Pour rappel, en raison des évènements de 2024, puis des discussions institutionnelles de fin 2025, elle avait été prolongée avec l’intervention de trois lois organiques successives.
En sept ans, les élus – 28 femmes et 26 hommes, d’une moyenne d’âge de 57 ans – ont adopté 89 lois du pays, 749 délibérations, effectué 222 propositions de texte, tenu 234 séances publiques et 53 réunions en commission plénière. Sous l’égide de sa présidente, Veylma Falaeo, ces deux dernières années, le Congrès a mis en place sa première assemblée citoyenne et instauré l’évaluation des politiques publiques.
Depuis 2026, chaque projet ou proposition de texte déposé sur le bureau du Congrès est accompagné d’une fiche d’impact. Le déploie- ment de ces dispositifs va se poursuivre en 2027. L’institution a été visitée par plus de 2 000 élèves et sept rencontres-débats ont été organisées pour le public.