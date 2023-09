Bilan de la conférence régionale sur les drogues

Les Francofolies reviennent pour trois soirées, de vendredi à dimanche, au centre culturel Tjibaou. Sur scène, le 15 septembre, Louane, Kyo et, en première partie, Florent Moro et Pink Cotton. Samedi 16 septembre, place à Roméo Elvis, Jahneration et MØme. I Nu et Kuby ouvriront la soirée avec leurs nouveaux […]