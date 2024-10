Bienvenue à la bibliothèque des Kimonos du cœur

L’association Les Kimonos du cœur aux tours de Magenta donne rendez-vous désormais tous les mercredis de 16 à 18 heures à la bibliothèque partagée du dojo Antoine Kombouaré, inaugurée le 2 octobre avec les étudiants du BTS Économie sociale et familiale (1ère et 2e années) du lycée Dick Ukeiwë. Les petits peuvent découvrir des livres, participer à un atelier coloriage et aux jeux de société.