Bientôt, le festival Récif

Des rencontres avec les réalisateurs seront organisées, a expliqué Delphine Ollier-Vindin, déléguée générale du festival. (©N.H)

La première édition du festival de cinéma Récif, pour réalisateurs émergents, cinéma international & films du Pacifique, débutera le 7 novembre au centre culturel Tjibaou. Lors de la soirée d’ouverture, le public aura l’occasion de découvrir le film phare du festival, « Red, White & Brass », du réalisateur néo-zélandais Damon Fepulea’i. Le festival se déplacera ensuite dans 14 communes. De nombreux films locaux, du Pacifique et internationaux seront à découvrir jusqu’au 13 décembre, date de la séance de clôture, au cinéma de La Foa.