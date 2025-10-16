Bientôt, le festival Récif

La première édition du festival de cinéma Récif, pour réalisateurs émergents, cinéma international & films du Pacifique, débutera le 7 novembre au centre culturel Tjibaou. Lors de la soirée d’ouverture, le public aura l’occasion de découvrir le film phare du festival, « Red, White & Brass », du réalisateur néo-zélandais Damon Fepulea’i. Le festival se déplacera ensuite dans 14 communes. De nombreux films locaux, du Pacifique et internationaux seront à découvrir jusqu’au 13 décembre, date de la séance de clôture, au cinéma de La Foa.
