Bientôt internet par satellite ?

Un avant-projet de loi du pays a été examiné par le gouvernement, mercredi 22 novembre, pour ouvrir à la concurrence l’accès à l’internet. Le texte vise à autoriser les fournisseurs d’internet par satellite. Six entreprises se partagent actuellement le marché via le réseau géré par l’OPT. Les satellites permet- traient une connectivité rapide et de faible latence. L’exécutif espère ainsi améliorer l’accès, notamment dans les zones blanches.