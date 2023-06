Bientôt des véhicules électriques à l’île des Pins

Voitures, vélos et trottinettes électriques doivent être proposés, d’ici la fin de l’année, au nouvel office de tourisme, à Kuto. Un projet pilote d’écomobilité à Kunié « voué à s’étendre sur l’ensemble du territoire provincial », annonce l’agence Sud Tourisme. Prochain site visé, le domaine de Deva.

Verdir l’économie ne s’adresse pas seulement au nickel. « Nous allons bientôt signer un pacte vert avec les industriels, mais la transition énergétique ne concerne pas qu’eux », commente Christopher Gygès, président de l’Agence calédonienne de l’énergie (ACE), qui prévoit d’aider les autres secteurs, dont le tourisme. C’est l’objet du partenariat signé avec Sud Tourisme jeudi 8 juin avec, comme première opération, un projet pilote à l’île des Pins.

Ce n’est pas un hasard si Kunié a été retenue. Symbole du tourisme en province Sud, sa physionomie lui permet d’être l’endroit idéal « pour promouvoir une mobilité douce », estime Jean-Gabriel Favreau. Sans compter « l’impulsion » des acteurs locaux. « Les hôteliers, prestataires de loisirs, tables d’hôtes, la chefferie et la mairie sont moteurs, poursuit le président de Sud Tourisme. C’est eux qui sont venus nous voir. »

« FAIRE BAISSER LA FACTURE »

Cinq voitures et dix vélos et trottinettes électriques doivent être mis à disposition au point d’information touristique situé en baie de Kuto, à quelque 500 mètres du débarcadère du Betico, à la fin de l’année. D’ici là, l’Agence calédonienne de l’énergie apporte son soutien pour l’aménagement d’un bâtiment « écoresponsable » de stockage, de recharge et de maintenance des équipements.

Pile dans ses missions, elle qui concourt à la mise en œuvre du Schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie (Stenc), dont l’ambition est de réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre en 2035 par rapport à 2019. Notamment « en accompagnant le tourisme durable », précise Christopher Gygès.

Pour alimenter les futurs véhicules électriques, la centrale solaire de Gadji, installée fin 2022 sur un terrain coutumier, doit prochainement être inaugurée par le gouvernement. Sa production représente 40 % de l’énergie consommée sur l’île. L’objectif étant de parvenir à 100 % dans les années à venir.

Plus globalement, « l’idée est de faire baisser la facture, explique le membre du gouvernement en charge de l’énergie. L’Agence accompagne aussi les hôteliers dans leur diagnostic électrique ». Lors d’un déplacement avec l’Adie, l’établissement public a rencontré des hébergeurs afin, entre autres, de mettre en avant le dispositif de chauffe-eau solaire. « Certains sont dépourvus d’eau chaude et cela les pénalise. »

MINI-GOLF ET RESTAURANT PANORAMIQUE À DEVA

Ce projet pilote est « voué à s’étendre sur l’ensemble du territoire provincial », affirme Jean-Gabriel Favreau, aux parcs des Grandes Fougères et de la Rivière bleue. À commencer par Deva. Depuis le 11 mai, Sud Tourisme gère le développement touristique du domaine. La province Sud, propriétaire du site depuis 1992, estime qu’il dispose d’un important potentiel d’expansion. Elle veut le transformer en « fer de lance du tourisme, au même titre que l’est l’île des Pins au sud » en augmentant le nombre d’activités.

Des appels à projets, en cours de réflexion, doivent prochainement être lancés. Il est question de terrains de padel, d’un mini-golf, d’un restaurant panoramique, mais aussi d’un « parc aquatique » et de « l’accessibilité des points de vue grâce à un système de type remontée mécanique, téléphérique ou tire-fesses », indique celui qui est également président de la SEM Mwe Ara.

Leur fonctionnement serait assuré par du solaire. L’installation de panneaux photovoltaïques sur quatre à cinq hectares à l’entrée de Deva a été validée par le conseil d’administration. « Cela permettrait d’alimenter l’ensemble du lieu, avec un surplus qui pourrait aller vers Bourail. »

Sans dénaturer l’espace naturel, riche de 1 700 hectares de forêt sèche et de 218 plantes endémiques ? « Non, on veut que cela s’inscrive dans le cadre du domaine. C’est assez vallonné, ça peut servir à ceux qui font du VTT et aux familles, afin de découvrir l’endroit autrement. » Et ainsi, essayer d’attirer de nouvelles personnes. Des « projets structurants » qui « demandent d’aller chercher des fonds ».