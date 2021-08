C’est la suite logique du programme, estime Nadège Rossi, « étendre sur les zones densément peuplées les plus touchées par la dengue à Dumbéa et au Mont-Dore, là où il y a le plus de risques d’épidémie ». L’objectif est de pouvoir commencer avant la fin de l’année. « L’expérience à Nouméa devrait nous permettre de nous déployer plus efficacement et rapidement. »

Le projet passe en conseil municipal au Mont-Dore, ce jeudi soir. Un peu inquiet au départ, Eddie Lecourieux, est rassuré. « Au début, cela fait un peu peur de trafiquer les moustiques, mais l’institut Pasteur est venu nous expliquer. » Surtout, le maire voit de nombreux avantages à cette méthode qui va être déployée en même temps à Dumbéa, de Rivière-Salée à Nakutakoin, et au Mont- Dore, de Yahoué à Saint-Michel. « La lutte contre la dengue coûte cher. Elle nécessite des moyens financiers et a des conséquences sur l’environnement et la santé avec les épandages de deltaméthrine que l’on souhaite limiter, voire arrêter. »

Budget de l’opération ? 147 millions de francs pris en charge par l’institut Pasteur, la Nouvelle-Calédonie, l’État, la province Sud, l’université Monash et les communes de Dumbéa et du Mont-Dore à hauteur de 30 millions de francs dont 10 millions en nature (matériel et personnel). « Cela reste supportable financièrement pour nous, et puis on voit les résultats à Nouméa, donc on sait qu’on ne jette pas l’argent par la fenêtre. » Les lâchers, qui doivent commencer en décembre ou en janvier, sont prévus sur mois. Ils seront suivis d’une période de surveillance de six mois.