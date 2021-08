Le Carré Rolland va redevenir un parking à la fin du mois de septembre. Le groupe de promoteurs regroupés au sein de Promofirst – la SIC, Caillard & Kaddour et Promobat – porteurs de l’ancien projet qui devait voir le jour sur le site avant de tomber à l’eau faute de financements, a rendu le terrain à la ville de Nouméa. La mairie doit maintenant procéder à quelques arrangements afin de rendre le site exploitable en tant que parking : enlever la clôture, installer des horodateurs, marquer les places, etc., pour un coût de deux à trois millions de francs.

À terme, 180 places seront disponibles au tarif horaire du centre-ville en zone rouge, soit 150 francs l’heure et 350 francs deux heures. La mairie envisage également de réaliser un parking en silo en centre-ville et l’espace de stationnement situé entre Fitness Park et la gare maritime des Îles doit aussi être réaménagé par le port autonome pour proposer une centaine de places qui deviendront sans doute payantes. Les services municipaux travaillent sur un nouvel appel à projets sur l’îlot Rolland, mais moins imposant que le précédent.