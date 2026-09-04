Bertrand Courte, du Medef : « Il n’y aura plus d’aides inconditionnelles de l’État »

Présent à Paris pour assister, les 26 et 27 août, à la 8e édition de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), événement qui regroupe toutes les organisations nationales du Medef, le président de la structure calédonienne, Bertrand Courte, a profité du déplacement pour échanger avec des représentants de l’État à l’Élysée, à Matignon et au sein de différents ministères.
DNC : La mission transpartisane peut-elle, selon vous, convaincre l’État
pour obtenir des fonds conséquents ?
Bertrand Courte : Dans chaque ministère visité, nous avons eu une écoute très attentive, je pense très sincère, et une attitude bienveillante vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Les gens que nous avons rencontrés sont tous très au fait de la situation sur le territoire, ils suivent le dossier de près et ils n’ont qu’une envie, c’est que la Nouvelle-Calédonie s’en sorte, que l’économie redémarre et, in fine, il faut le souligner, que l’on aille moins souvent leur demander des soutiens financiers.
La mission transpartisane sera, de la même façon, je pense, plutôt bien accueillie lors de ses rendez-vous auprès des instances nationales. Ce qui va être déterminant, c’est sa capacité à les convaincre des engagements que le gouvernement est prêt à prendre pour remettre la Nouvelle-Calédonie sur le chemin d’une réduction de la dette et d’une relance de l’économie.
Des fonds contre des réformes ?
Nous avons compris une chose, il n’y aura plus d’aides inconditionnelles de l’État en- vers la Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, l’État exige qu’il y ait des réformes. La déclaration de politique générale de Milakulo Tukumuli, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, [lundi 24 août], a été plutôt bien accueillie par rapport aux engagements en termes de timing sur les réformes de la retraite et du Ruamm, annoncées pour un vote du Congrès avant le 31 décembre. Je le répète, tout va dépendre de sa capacité à convaincre l’État que les réformes vont être mises en place. Il veut des actes, des réformes et que ça avance.
Une échéance est très importante pour l’État de manière générale, et pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, c’est le vote du projet de loi de finances 2027. La campagne présidentielle a débuté… Si ce projet de loi de finances ne passe pas, on se tourne alors vers la règle des douzièmes. Ce qui signifie : tout ce qui est exceptionnel, dont les aides pour la Nouvelle-Calédonie, ne sera pas voté. Il est donc primordial pour le territoire que le projet de loi de finances soit adopté.
Avez-vous abordé les avancées du pacte de refondation économique et sociale ?
Le pacte de refondation est un élément majeur du soutien de l’État. Nous avons échangé avec Amaury Decludt [directeur de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie]. Nous avons demandé des précisions sur plusieurs points : sur la forme du soutien de l’État dans le cadre du pacte de refondation et les prévisions pour 2027 en faveur de la relance économique… Nous en saurons un peu plus dans les prochaines semaines.
Le discours à tenir aux politiques calédoniens et à l’État est celui-ci : il faut que les projets se mettent en place, il faut aller vite, parce que les entreprises et l’économie en ont besoin.
Il faut que le privé se remette à investir et à lancer des projets. Cela commence à être le cas.
Avez-vous un doute sur les effets économiques attendus ?
Il y aura forcément un effet. On peut toujours dire que ce n’est pas assez, que ça ne va pas assez vite… Mais nous avons tout de même aujourd’hui une centaine de chantiers qui représentent 17 milliards de francs. Il faut ensuite que la commande publique demeure l’année prochaine, que des projets soient financés par l’État.
Puis, à un moment, il va falloir que les privés prennent le relais. Avant les émeutes, on était grosso modo sur 70 % de commandes privées et 30 % de commandes publiques. Aujourd’hui, les ratios se sont complétement inversés. Nous sommes presque à 80-20. Il faut donc que le privé se remette à investir et à lancer des projets. Cela commence à être le cas. Le Medef NC communique beaucoup sur ses adhérents qui reconstruisent, investissent… Il y en a. Je suis très optimiste. Il faut que tout le monde y croie.
Comment décrivez-vous le niveau d’attractivité du territoire ?
J’ai pu constater à la REF à Paris – parce que beaucoup de chefs d’entreprise, des visiteurs et des politiques y passent – que la Nouvelle-Calédonie intéresse et interroge beaucoup. Ces personnes veulent savoir où en est le territoire. L’attractivité est aujourd’hui extrêmement basse et l’image est encore dégradée. Les gens ont toujours en mémoire les violences du 13 mai 2024. Je l’ai dit aux politiques, il faut retourner à Paris, dans les médias nationaux, il faut redonner une image positive de la Nouvelle-Calédonie, expliquer où en est le territoire.
Que retenez-vous du débat à la REF entre les candidats à l’élection présidentielle ?
J’ai en effet assisté à ce premier débat de la présidentielle. Nous avons vu des candidats plutôt en forme, à la sortie des vacances métropolitaines. Ils ont pris ce débat très au sérieux, puisque le Medef avait au départ prévu un échange de deux heures ; il a duré plus de trois heures. Chaque candidat commence à défendre sa position et son programme. Pour un premier débat, c’était un beau spectacle.
Il manquait une chose : il n’y a pas eu un seul mot, pas un seul, sur l’outre-mer, et donc sur la Nouvelle-Calédonie. L’outre-mer passe en second plan. C’est vraiment dommage. Parce que, sans l’outre-mer, la France, ce n’est pas le même territoire.
Propos recueillis par Yann Mainguet