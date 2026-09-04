Bertrand Courte, du Medef : « Il n’y aura plus d’aides inconditionnelles de l’État »

DNC : La mission transpartisane peut-elle, selon vous, convaincre l’État

pour obtenir des fonds conséquents ?

Bertrand Courte : Dans chaque ministère visité, nous avons eu une écoute très attentive, je pense très sincère, et une attitude bienveillante vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Les gens que nous avons rencontrés sont tous très au fait de la situation sur le territoire, ils suivent le dossier de près et ils n’ont qu’une envie, c’est que la Nouvelle-Calédonie s’en sorte, que l’économie redémarre et, in fine, il faut le souligner, que l’on aille moins souvent leur demander des soutiens financiers.

La mission transpartisane sera, de la même façon, je pense, plutôt bien accueillie lors de ses rendez-vous auprès des instances nationales. Ce qui va être déterminant, c’est sa capacité à les convaincre des engagements que le gouvernement est prêt à prendre pour remettre la Nouvelle-Calédonie sur le chemin d’une réduction de la dette et d’une relance de l’économie.

Des fonds contre des réformes ?

Nous avons compris une chose, il n’y aura plus d’aides inconditionnelles de l’État en- vers la Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, l’État exige qu’il y ait des réformes. La déclaration de politique générale de Milakulo Tukumuli, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, [lundi 24 août], a été plutôt bien accueillie par rapport aux engagements en termes de timing sur les réformes de la retraite et du Ruamm, annoncées pour un vote du Congrès avant le 31 décembre. Je le répète, tout va dépendre de sa capacité à convaincre l’État que les réformes vont être mises en place. Il veut des actes, des réformes et que ça avance.

Une échéance est très importante pour l’État de manière générale, et pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, c’est le vote du projet de loi de finances 2027. La campagne présidentielle a débuté… Si ce projet de loi de finances ne passe pas, on se tourne alors vers la règle des douzièmes. Ce qui signifie : tout ce qui est exceptionnel, dont les aides pour la Nouvelle-Calédonie, ne sera pas voté. Il est donc primordial pour le territoire que le projet de loi de finances soit adopté.