Bernheim Villa a ouvert ses portes

Fermée le 1er octobre 2022, la bibliothèque Bernheim a rouvert ce mardi 5 décembre dans un espace provisoire situé dans l’an- cien magasin Villa, rue Anatole-France, le temps des travaux de reconstruction et de rénovation du bâtiment, lancés en octobre et prévus pour durer jusqu’en 2026. Bernheim Villa propose un espace adulte et un jeunesse, avec la mise à disposition de près de 10 000 documents. La structure est ouverte les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11 heures à 14 heures, et le samedi de 9 heures à 14 heures. L’inscription est gratuite.