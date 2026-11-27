Benoît Avallard a créé, en avril dernier, le site et la page Facebook Terre de Palabre sur lesquels il publie des analyses politiques, économiques et sociales autour des grands enjeux du territoire. À mi-chemin entre journaliste et vulgarisateur, il veut donner aux Calédoniens des clés pour mieux comprendre leur quotidien.
Où va réellement notre argent ? Comment sont fixés les prix du carburant ? À quoi sert notre vote en Nouvelle-Calédonie ? L’accord avec l’Europe peut-il réellement changer la donne pour le nickel calédonien ? Comment fonctionnent les protections de marché ? Sur son site Terre de Palabre, Benoît Avallard, alias Nobesh, comme le surnomme son entourage, cumule aujourd’hui plus de 70 analyses.
Son fil conducteur : la « vie quotidienne des gens », avec l’envie de rendre accessible des sujets parfois complexes. « Souvent, les personnes ne comprennent pas comment fonctionnent l’économie et les institutions calédoniennes. Moi-même, j’ai mis quelques années avant d’en saisir les rouages […] Je ne suis pas encore un spécialiste de la pédagogie, mais j’aime chercher et vulgariser l’information », présente-t-il.
Vulgariser, oui, mais pas n’importe comment. Ce qu’il aime avant tout, c’est le travail de documentation. « Je trouve qu’en Calédonie, les médias traitent davantage de l’actualité chaude. Nous manquons de sujets de fond », estime-t-il.
Pour construire ses analyses, il s’appuie sur des données publiées par différents organismes, comme la Dimenc, l’IEOM ou l’Isee, mais aussi sur le Journal officiel et sur les délibérations votées par les institutions. Loin de lui l’idée de se filmer, il préfère avoir recours à l’écrit, qui « malheureusement, se perd de plus en plus ». Et parce que « des dessins valent mille mots », il agrémente aussi ses textes d’infographies.
LE GOÛT DES CHIFFRES
Cette soif de comprendre ne date pas d’hier. Métis aux racines kanak, françaises, allemandes et anglaises, Benoît Avallard a grandi entre Koumac et le Grand Nouméa. Enfant, il regardait des émissions, comme C’est pas sorcier ou Il était une fois, qui ont nourri son intérêt pour le monde qui l’entoure. « Je crois que c’est un peu de cette manière que j’aimerais réussir à intéresser certaines personnes », confie-t-il.
Sa mère travaillait autrefois à EEC, où elle était chargée du suivi des impayés. Elle consultait régulièrement le Jonc, Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Une habitude qu’il a lui-même développée par la suite, véritable curieux « des chiffres et des sources officielles ».
Ses nombreux voyages ont également contribué à aiguiser son regard sur le fonctionnement économique, politique et institutionnel calédonien. « Lorsque tu vois que dans certains pays le prix d’un plat est bien moins cher qu’ici, forcément, tu commences à te poser des questions et à t’y intéresser un peu. »
Souvent,
les personnes
minimisent l’impact
d’une décision politique
sur leur quotidien.
En 2015, après avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en technologie minérale au Canada, il rejoint l’usine KNS, où il travaille pendant six ans comme technicien de procédé. Le « défi technique » que représentaient les fours à haute puissance de l’usine du Nord et ce nouveau modèle industriel l’ont immédiatement séduit. Au sein de l’usine, il devient formateur en interne et accompagne des inspecteurs dans l’amélioration de leurs pratiques, notamment dans la surveillance des différentes étapes d’extraction du minerai.
TRANSMISSION
Une expérience qui lui sert encore aujourd’hui dans ses travaux pour Terre de Palabre. En plus des connaissances sur le monde du nickel, « à KNS, j’étais amené à résoudre beaucoup de problèmes et je crois que ce que j’aime, c’est ça : chercher la source d’un problème et essayer de le résoudre ». Aujourd’hui professeur de technologie, il continue de transmettre, à l’image de nombreux membres de sa famille, dont beaucoup sont eux-mêmes enseignants. Son « rêve pieux », comme il aime le dire, serait peut-être un jour d’ouvrir une petite école privée, afin « d’aider les enfants à grandir et à participer à leur cheminement ».
Au début de l’année, il s’est également engagé sur la liste Faire pays, aux côtés de Robert Kakue. Une aventure qu’il avait envie de tenter depuis longtemps, persuadé, « peut- être naïvement, qu’il est possible d’améliorer le quotidien des gens ». Terre de Palabre est aussi née de cette volonté : encourager les Calédoniens à développer leur esprit critique sur les questions politiques. « Souvent, les personnes minimisent l’impact d’une décision politique sur leur quotidien. C’est dommage, car ils ont l’impression de subir, alors qu’ils pourraient aussi agir », souligne-t-il.
À l’avenir, si son audience augmente, Benoît Avallard aimerait que Terre de Palabre soit « davantage participatif », en permettant à d’autres personnes de lui soumettre leurs propres analyses. « Tout m’intéresse, mais malheureusement, je ne suis pas spécialiste dans tout », sourit-il.
Nikita Hoffmann