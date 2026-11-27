Où va réellement notre argent ? Comment sont fixés les prix du carburant ? À quoi sert notre vote en Nouvelle-Calédonie ? L’accord avec l’Europe peut-il réellement changer la donne pour le nickel calédonien ? Comment fonctionnent les protections de marché ? Sur son site Terre de Palabre, Benoît Avallard, alias Nobesh, comme le surnomme son entourage, cumule aujourd’hui plus de 70 analyses.

Son fil conducteur : la « vie quotidienne des gens », avec l’envie de rendre accessible des sujets parfois complexes. « Souvent, les personnes ne comprennent pas comment fonctionnent l’économie et les institutions calédoniennes. Moi-même, j’ai mis quelques années avant d’en saisir les rouages […] Je ne suis pas encore un spécialiste de la pédagogie, mais j’aime chercher et vulgariser l’information », présente-t-il.

Vulgariser, oui, mais pas n’importe comment. Ce qu’il aime avant tout, c’est le travail de documentation. « Je trouve qu’en Calédonie, les médias traitent davantage de l’actualité chaude. Nous manquons de sujets de fond », estime-t-il.

Pour construire ses analyses, il s’appuie sur des données publiées par différents organismes, comme la Dimenc, l’IEOM ou l’Isee, mais aussi sur le Journal officiel et sur les délibérations votées par les institutions. Loin de lui l’idée de se filmer, il préfère avoir recours à l’écrit, qui « malheureusement, se perd de plus en plus ». Et parce que « des dessins valent mille mots », il agrémente aussi ses textes d’infographies.

LE GOÛT DES CHIFFRES

Cette soif de comprendre ne date pas d’hier. Métis aux racines kanak, françaises, allemandes et anglaises, Benoît Avallard a grandi entre Koumac et le Grand Nouméa. Enfant, il regardait des émissions, comme C’est pas sorcier ou Il était une fois, qui ont nourri son intérêt pour le monde qui l’entoure. « Je crois que c’est un peu de cette manière que j’aimerais réussir à intéresser certaines personnes », confie-t-il.