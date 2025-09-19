Be-bunk, la néobanque qui veut bancariser les oubliés

Malgré un taux de bancarisation supérieur à 90 %, la Nouvelle-Calédonie reste en retard par rapport à l’Hexagone. Dans les tribus et la Brousse, de nombreux salariés continuent d’être payés via le compte d’un cousin ou d’un parent, au prix de démarches compliquées et d’une moindre autonomie. Ancienne institutrice devenue cheffe d’entreprise, Leïla Boufeneche a vécu cette réalité avec ses salariés.

L’idée de Be-bunk naît en 2014 et se concrétise huit ans plus tard, après l’obtention d’agréments exigeants de la Banque de France. Faute de partenaire local, c’est dans l’Hexagone qu’elle établit son siège. Be-bunk est une néobanque : sans guichet, accessible via smartphone et adossée à des partenaires agréés. L’application délivre rapidement un RIB, une carte et des virements. Mais, à rebours des modèles classiques, l’entreprise a ouvert des bureaux à Nouméa, Koné, Bourail et dans les îles. « Les Calédoniens ont besoin de contacts, de conseils, notamment pour les papiers administratifs. Nous ne pouvions pas être seulement une application », souligne la fondatrice.

« SOULAGEMENT »

La force de Be-bunk est de s’adresser aux publics que les banques traditionnelles délaissent parfois : interdits bancaires, jeunes sans historique de crédit, travailleurs informels ou saisonniers. « Pour moi, cela a été un soulagement de devenir cliente chez Be-bunk. Je me suis sentie écoutée et cela m’a redonné confiance. Cela me permet de savoir exactement ce que j’ai sur mon compte et ce que je peux dépenser », témoigne cette cliente qui a rejoint la néobanque il y a trois ans après avoir été interdite bancaire. Elle estime que les autorisations de découvert proposées par les banques sont des pièges. « On croit que cela va nous sauver, mais après on se retrouve pris enfermé avec des frais toujours plus importants. »