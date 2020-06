Les exportations sont un sujet de discorde profond. La dernière fois qu’il a fait la une de l’actualité, en 2015, il avait été à l’origine d’un blocage de Nouméa où les habitants ne pouvaient plus entrer ni sortir. Craignant pour leur activité si les autorisations d’exportation vers la Chine devaient être refusées, les rouleurs avaient pris d’assaut la capitale pendant plusieurs semaines. À l’époque, le gouvernement, présidé par Philippe Germain, refusait de donner son accord avec le soutien de l’UNI-Palika. De son côté l’UC était partagée sur la position à adopter. Ce sont finalement les mineurs et les rouleurs qui ont eu gain de cause.

Cinq ans plus tard, la question des exportations revient donc sur le tapis, mais se pose désormais en des termes sensiblement différents, à commencer par le fait que ce soit désormais des métallurgistes qui sont à l’origine de ces demandes. En 2015, la SLN n’était présente que de façon modeste. Rien à voir avec le programme d’exportation de quatre millions de tonnes défini par la suite et accordé pour assurer la survie de l’entreprise. En permettant à la SLN d’exporter ses latérites du massif de Tiébaghi, il s’agit une fois encore d’apporter un bol d’air à l’industriel qui peine à gagner en compétitivité malgré les nombreux efforts déjà consentis par les salariés et la sous- traitance ainsi que les collectivités au travers d’aides directes et du subventionnement de l’électricité dans une limite d’un milliard de francs par an.

L’usine de Vale NC est, quant à elle, engagée dans une procédure de cession avec une toute jeune société australienne dont le capital est relativement limité. Ces exportations de saprolites (minerai d’une teneur aux environs de 1,8 à 1,9 % de nickel) devraient, à terme, représenter 10 % du chiffre d’affaires, selon Antonin Beurrier, l’actuel PDG de Vale NC. Un refus du Congrès de modifier le Code minier afin de permettre ces exportations serait un signal plutôt négatif envoyé aux potentiels repreneurs. Si Antonin Beurrier estime qu’un refus ne mettrait pas en cause la survie de Vale NC, New Century Resources aurait peu de marge de manœuvre au cas où la stratégie de se concentrer sur la production de NHC (nickel hydroxyde cake) pour la production de batteries de véhicules électriques ne devait pas être aussi rentable que prévue.

La grande différence, par rapport à la situation de 2015, concerne les minerais qu’il est envisagé d’exporter. Ces deux minerais sont issus de réserves géographiques métallurgiques prévues par le schéma de mise en valeur des richesses minières, autrement dit, ils peuvent uniquement être exploités au travers d’unité de production adossée à ces réserves. C’est le cas de la mine de Goro pour l’usine de Vale NC, de celle de Tiébaghi pour la SLN et encore de celle du Koniambo pour KNS. C’est tout l’objectif du projet de texte qui sera présenté au Congrès que de modifier le Code minier et permettre par dérogation d’exporter le minerai de ces réserves. Il prévoit également que les opérateurs devront prouver que des clients locaux potentiels n’ont pas formalisé d’offres d’achat conformes au prix du marché.