À quatre mois des Jeux olympiques (du 23 juillet au 8 août), le grimpeur de Nouméa a vu sa préparation perturbée par le confinement. Pour l’athlète de 36 ans, l’adaptation a donc été obligatoire, même s’il a pu continuer à s’entraîner.

DNC : Comment est-ce que vous vivez ce deuxième confinement ?

Bassa Mawem : Pour le coup, ce confinement est bien plus simple cette année qu’en 2020. J’ai eu l’autorisation du gouvernement de pouvoir continuer à m’entraîner sur un créneau de 14 heures à 17 heures, tous les jours (lire par ailleurs). En plus de ça, j’ai le droit d’avoir avec moi un encadrant à chaque fois, histoire de ne pas être seul. Et surtout de me booster. Il s’agit de deux jeunes en dernière année juniors, Tommy Papin et Sacha Lehmann.

Quelles différences avec l’an dernier ?

L’année dernière, c’était nouveau, le confinement. Personne ne savait vraiment où on allait et il y avait plus de peur. Le mur de Magenta était complètement fermé. Je m’en étais malgré tout sorti, parce que c’est mon lieu de travail, donc je pouvais y aller et rester connecté avec ma discipline. Mais je ne pouvais pas réellement m’entraîner comme c’est le cas aujourd’hui. En fait, je bossais toute la journée et je prenais une petite heure avant de rentrer pour grimper un peu.

Pour autant, vous entraînez-vous comme s’il n’y avait pas de confinement ?

Non. J’ai modifié mon entraînement. Trois heures pas jour, cela reste court pour une préparation olympique. Donc je grimpe moins, mais de façon bien plus intense. Je fais en sorte de faire un gros entraînement tous les trois jours, comme si j’étais en compétition. Donc cela me demande beaucoup d’énergie et j’ai besoin ensuite de deux jours plus calmes, où je fais de la mobilité articulaire, des exercices chez le kiné ou du travail technique.

Vous ne vous entraînez que sur le mur ?

À part chez le kiné, oui. Tout mon entraînement, même le physique se fait sur le mur. Je ne veux pas m’éparpiller. C’est ma méthode. Avant de venir ici, j’étais au pôle France et on faisait moitié salle, moitié mur. Mais j’ai décidé de tout faire sur la structure de Magenta, car je trouvais que je n’arrivais pas à retranscrire tout le gain de la salle sur le mur.