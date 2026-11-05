Bakou joue avec le foot

La Fédération calédonienne de football a contesté, jeudi 29 octobre, les publications du Baku Initiative Group, ONG proche du régime autoritaire azerbaïdjanais, « associant l’image de sa sélection U15, y compris au moyen de visuels montrant individuellement certains de ses joueurs, à un message politique relatif à la décolonisation ». La FCF, qui a demandé le retrait de ces images, a saisi la Fifa et l’OFC, la Confédération du football d’Océanie. La sélection calédonienne a participé fin octobre à la première Coupe du monde U15 à Bakou en Azerbaïdjan. Le Baku Initiative Group est accusé d’ingérence et de déstabilisation, notamment lors des émeutes de 2024.
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