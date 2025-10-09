Baisse du taux de minoration à la CLR

Un projet de délibération du gouvernement prévoit de ramener le taux de minoration des pensions de la Caisse locale de retraites (CLR) de 9 à 8% pour 2026. Le taux de 9% avait été fixé en juillet 2024, après une hausse de 5 à 6 % en 2023. Cet ajustement a permis, avec l’augmentation des cotisations, un « retour à l’équilibre financier pour la première fois depuis 2010 », selon le gouvernement, avec un résultat excédentaire de 444 millions de francs en 2024, un excédent de 1,38 milliard de francs prévu en 2025, chaque point de minoration représentant une économie d’environ 240 millions de francs par an. Le curseur à 8 % permet de maintenir l’assainissement financier tout en maintenant un résultat positif pour le régime, juge l’exécutif.
