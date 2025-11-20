Bagarre géante au Kuendu Beach

Dimanche 16 novembre, une centaine de personnes alcoolisées se trouvaient sur la plage du Kuendu Beach où une bagarre a éclaté. 79 policiers et gendarmes sont intervenus dans le cadre d’une opération d’assistance aux pompiers, eux-mêmes mobilisés pour secourir une personne blessée.
Les forces de l’ordre ont été visées par différents projectiles, « en particulier des bouteilles de verre et des pierres », décrit le procureur de la République Yves Dupas. Un gendarme a été blessé. Malgré ces prises à partie, elles ont pu disperser la foule. Un majeur et un mineur ont été placés en garde à vue et six personnes ont été interpellées pour ivresse publique et manifeste et placées en dégrisement. Le premier, mis en cause pour des faits de violences volontaires aggravées sur les gendarmes mobiles et outrages, a été condamné à deux ans de prison dont 10 mois aménagés sous bracelet électronique et 14 mois de sursis probatoire, comprenant notamment une obligation de soins, l’interdiction de paraître au Kuendu Beach, un travail d’intérêt général et l’indemnisation de la victime.
Le mineur a été convoqué devant la justice pour des violences volontaires sur gendarmes mobiles qu’il conteste avoir commises. « L’abus d’alcool reste un fléau majeur venant alimenter différentes formes de délinquance (…) sur la voie publique, mais aussi dans le cadre intrafamilial, une insécurité routière persistante et des vols, a réagi le procureur. Il serait temps qu’émerge un esprit de responsabilité collective par rapport à cette problématique récurrente, au vu des enjeux déterminants pour les Calédoniens en termes de sécurité publique comme de santé publique. »