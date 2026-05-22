Avis favorable d’un Congrès en bout de course

Saisis par le Sénat, les élus calédoniens ont rendu un avis favorable (25 voix pour, 14 contre, 13 abstentions) sur l’ouverture du scrutin provincial aux natifs inscrits sur la liste générale, mais exclus actuellement du corps spécial, soit 10 569 personnes.

Le vote a confirmé l’éclatement des positions. « Il était très important de donner un avis favorable. Quel pays au monde empêche ses propres enfants de choisir ses représentants locaux ? », a réagi Virginie Ruffenach, dont le groupe Rassemblement a donné son feu vert.

L’UNI a, elle aussi, soutenu le texte. « Ce sont des Calédoniens qui ont le droit de s’exprimer, a déclaré Jean-Pierre Djaïwé, président du groupe au Congrès. Nous sommes par ailleurs dans une nouvelle séquence politique. Il faut des éléments de rapprochement (…), que les partenaires politiques et l’État trouvent une solution pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est. » Les élus hors groupe Calédonie ensemble et Éveil océanien ont également voté pour.

« MESSAGE CRYPTÉ »

Le groupe FLNKS et nationalistes a voté contre, souhaitant d’abord un accord politique sur l’avenir institutionnel. « Pourquoi se précipiter alors qu’on dit qu’on est prêts à discuter après les élections provinciales ? (…) Il y a un temps pour chaque chose, et pour nous c’est non, pas maintenant », a déclaré Pierre-Chanel Tutugoro. Les Loyalistes se sont abstenus, jugeant le texte incomplet. « Bien sûr qu’il faut intégrer les natifs, mais ce n’est pas suffisant. Le Premier ministre s’était également engagé à intégrer les conjoints de citoyens. Il faut que l’État prenne ses responsabilités et arrête de subir la pression des extrémistes », a déclaré Gil Brial.

Benoît Huber, secrétaire général du haut-commissariat, a précisé que cette question des conjoints, qui concerne 1 500 à 1 800 personnes, devait passer par amendement au Parlement. Elle a été rejetée. L’absence d’examen par les Calédoniens a suscité des questionnements. FLNKS et Loyalistes poursuivent en tout cas le « tout ou rien » quand le Rassemblement et l’UNI ont privilégié « la politique des petits pas ». Pour Milakulo Tukumuli, l’assemblée a envoyé un « message crypté ».