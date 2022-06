Une délégation de la Commission des lois du Sénat sera sur le territoire du 24 au 28 juin. François-Noël Buffet, sénateur LR (photo), président de la commission, sera accompagné de Philippe Bas (LR) et Jean-

Pierre Sueur (socialiste). Ils sont membres de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Après une série d’auditions en Métropole auprès de professeurs et conseillers d’État, ils

vont rencontrer dans les trois provinces les représentants des institutions, des communes, des groupes politiques, les coutumiers, les instances religieuses, judiciaires et les représentants de la société civile (Cese, chambres consulaires, chefs d’entreprise, syndicats, jeunesse). Ils assisteront dimanche à l’inauguration de la place de la Paix à Nouméa et au dévoilement de la statue de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Au programme de cette visite également, un recueillement à Ouvéa, une visite du Centre culturel Tjibaou et de l’usine du Nord. Leurs travaux de réflexion doivent s’achever au mois de juillet. Un rapport doit être publié à la rentrée métropolitaine, en septembre.