Le Sénat pourrait-il devenir un garde- fou en ces temps politiques incertains en Métropole comme en Nouvelle- Calédonie ? Plutôt un « tiers de confiance », avance François-Noël Buffet (LR), le président de la commission des lois, au terme de cette visite menée avec Philippe Bas (LR) et Jean-Pierre Sueur (PS). Les sénateurs produiront un rapport vers le mois de septembre qui devra être validé par tous les membres de la commission, avec plus qu’un constat, des « lignes d’avancée ».

Retenue

Pour l’heure, les mots sont pesés. D’abord parce qu’ils engageraient l’institution dans un climat général de tension. Les propos du sénateur Buffet sur l’absence de fondement juridique du référendum de projet proposé par Sébastien Lecornu, extraits d’une audition juridique, avaient fait bondir la représentation locale de la majorité présidentielle avant même son arrivée. Pourtant, il ne s’agissait pas d’un point de vue, mais d’un simple fait de droit a précisé l’intéressé.

Ensuite et surtout parce que le « travail ne fait que commencer ». Après les rencontres avec des spécialistes en Métropole, les sénateurs ont procédé ici à 36 auditions, de représentants politiques, de la société civile, agrémentés de séquences historiques, culturelles. Il y avait, ont-ils dit, une « volonté d’être physiquement présent, d’avoir l’image la plus fidèle possible de la Nouvelle-Calédonie », comprenons en cet instant post-référendums.

« Rien n’est jamais terminé »

Sur le fond, ils retiennent de ces échanges que « l’avenir reste à écrire ». Si certains estiment qu’avec « trois référendums, c’est terminé » ou visent un objectif de « souveraineté, indépendance, terminé », « rien n’est réglé », selon les mots de Jean-Pierre Sueur qui préfère visiblement s’appuyer sur les paroles « moins abruptes ».