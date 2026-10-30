Avec Yumiko Yamada, les mille facettes du Japon

Après plus de 40 ans en Nouvelle- Calédonie, Yumiko Yamada garde un lien fort avec sa culture. De l’enseignement de la langue japonaise à la transmission des saveurs, cette touche-à-tout trouve mille façons de faire connaître les traditions de son pays.
Yumiko Yamada tourne les pages de son ouvrage, dévoilant une à une les spécialités culinaires japonaises. Fruit de plusieurs mois de travail, le livre présente des recettes comme le chikuzen-ni, confectionné à partir de poulet et de légumes, ou encore le sakana no nimono, du poisson blanc mijoté au gingembre.
Ces plats ne vous évoquent rien ? C’est normal. L’idée était justement de mettre en avant des recettes « autres que les sushis ou les sashimis », tout en s’adaptant aux produits disponibles sur le marché calédonien, précise Yumiko.
Cela fait tout juste un an que cette professeure agrégée de japonais a pris sa retraite. Arrivée en Nouvelle-Calédonie au début des années 1980, elle a enseigné dans plusieurs établissements du territoire, dont le collège Mariotti, le lycée Lapérouse et l’Université. « Je me suis toujours dit qu’une fois l’enseignement terminé, j’écrirai ce livre », raconte-t-elle. Une autre façon de faire voyager le Japon jusqu’en Calédonie.
EXPORTER LA LANGUE JAPONAISE
L’un des derniers chapitres de son ouvrage est consacré aux plats d’Okinawa, sa région natale. Cet archipel, « grand comme deux fois Lifou », n’a été annexé au Japon qu’en 1879, précise celle qui est également docteure en géographie. « La langue et la culture y sont très différentes. »
Yumiko y grandit jusqu’à la fin de son collège. Elle y apprend le japonais et se passionne pour la littérature. Chez elle, il n’y a pas un livre qu’elle n’a pas lu. En parallèle, elle apprend à cuisiner. Très tôt. Ce qui, selon elle, n’a rien d’exceptionnel au Japon. « On fait la cuisine en famille, c’est cela qui nous lie. »
Après le collège, elle quitte Okinawa pour rejoindre Honshu, l’île principale, où elle poursuit sa scolarité au lycée. C’est à cette période que la jeune femme, tout juste majeure, commence à découvrir d’autres langues, grâce à son professeur principal. « Chez nous, l’anglais est systématiquement choisi comme langue étrangère. Lui m’a dit : “tu peux aussi apprendre l’italien, l’allemand, le français…” »
Un monde s’ouvre alors à Yumiko qui, finalement, opte pour le français et l’étudie durant quatre ans à l’université, à Tokyo. Des études qui l’amènent à devenir professeure de japonais pour les étrangers. Une profession encore peu répandue, à l’époque. « Le japonais n’était pas aussi populaire qu’aujourd’hui, avec les mangas et toute la culture du Japon qui s’exporte. Les Japonais ne comprenaient pas comment certaines personnes pouvaient avoir envie d’apprendre notre langue. C’était plutôt l’inverse », sourit-elle.
Au fur et à mesure, Yumiko s’intéresse à la Nouvelle-Calédonie, ce territoire du Pacifique dont elle n’avait entendu parler qu’à travers le best-seller L’île la plus proche du paradis, écrit par la Japonaise Katsura Morimura. Elle apprend que des descendants japonais y vivent, et qu’en plus, le climat est similaire à celui de son pays. « J’ai trouvé cela génial ! »
FORCE DE CARACTÈRE
Ni une, ni deux, elle pose ses bagages sur le Caillou où elle décroche son premier travail dans une petite école privée.
En 1988, alors jeune maman, elle devient professeure vacataire au lycée Lapérouse, puis au collège Jean Mariotti, ainsi qu’à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. Un sacré rythme de vie, qui ne l’effraie pas le moins du monde. Titulaire d’un diplôme étranger, elle décide d’obtenir un diplôme français. « La protection de l’emploi local commençait, il y avait de plus en plus de professeurs de japonais calédoniens », explique-t-elle.
À 35 ans, elle s’inscrit donc à l’Inalco, Institut national des langues et civilisations orientales, à Paris, afin d’obtenir une licence de japonais. Tous les ans, elle se rend en France pour réaliser les examens, et l’obtient au bout de cinq ans. « Au début, je me disais que c’était impossible, avec mon travail, les enfants… Mais je n’avais pas le choix, sinon je ne pourrai pas continuer à travailler. »
Mais elle ne s’arrête pas là. À la suite de cela, elle obtient également un doctorat en géographie à la Sorbonne, et réalise sa thèse sur la thématique « Japon et Russie : l’histoire d’un conflit de frontière aux îles Kouriles », dont un livre sortira en 2011. Aujourd’hui retraitée, elle a troqué les stylos contre les ustensiles de cuisine. Avec, toujours, une même philosophie : transmettre sa culture. Par les mots, comme par les saveurs.
Nikita Hoffmann
La cuisine japonaise en Nouvelle-Calédonie
L’ouvrage de Yumiko Yamada, La cuisine japonaise en Nouvelle-Calédonie, devrait paraître à la mi- novembre. Il sera disponible chez Calédo Livres et à L’As de trèfle. L’autrice y propose plusieurs recettes japonaises adaptées aux ingrédients disponibles sur le territoire, tout en mettant en lumière l’influence de la cuisine japonaise sur la gastronomie calédonienne.