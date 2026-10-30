Avec Yumiko Yamada, les mille facettes du Japon

Yumiko Yamada tourne les pages de son ouvrage, dévoilant une à une les spécialités culinaires japonaises. Fruit de plusieurs mois de travail, le livre présente des recettes comme le chikuzen-ni, confectionné à partir de poulet et de légumes, ou encore le sakana no nimono, du poisson blanc mijoté au gingembre.

Ces plats ne vous évoquent rien ? C’est normal. L’idée était justement de mettre en avant des recettes « autres que les sushis ou les sashimis », tout en s’adaptant aux produits disponibles sur le marché calédonien, précise Yumiko.

Cela fait tout juste un an que cette professeure agrégée de japonais a pris sa retraite. Arrivée en Nouvelle-Calédonie au début des années 1980, elle a enseigné dans plusieurs établissements du territoire, dont le collège Mariotti, le lycée Lapérouse et l’Université. « Je me suis toujours dit qu’une fois l’enseignement terminé, j’écrirai ce livre », raconte-t-elle. Une autre façon de faire voyager le Japon jusqu’en Calédonie.

EXPORTER LA LANGUE JAPONAISE

L’un des derniers chapitres de son ouvrage est consacré aux plats d’Okinawa, sa région natale. Cet archipel, « grand comme deux fois Lifou », n’a été annexé au Japon qu’en 1879, précise celle qui est également docteure en géographie. « La langue et la culture y sont très différentes. »

Yumiko y grandit jusqu’à la fin de son collège. Elle y apprend le japonais et se passionne pour la littérature. Chez elle, il n’y a pas un livre qu’elle n’a pas lu. En parallèle, elle apprend à cuisiner. Très tôt. Ce qui, selon elle, n’a rien d’exceptionnel au Japon. « On fait la cuisine en famille, c’est cela qui nous lie. »

Après le collège, elle quitte Okinawa pour rejoindre Honshu, l’île principale, où elle poursuit sa scolarité au lycée. C’est à cette période que la jeune femme, tout juste majeure, commence à découvrir d’autres langues, grâce à son professeur principal. « Chez nous, l’anglais est systématiquement choisi comme langue étrangère. Lui m’a dit : “tu peux aussi apprendre l’italien, l’allemand, le français…” »

Un monde s’ouvre alors à Yumiko qui, finalement, opte pour le français et l’étudie durant quatre ans à l’université, à Tokyo. Des études qui l’amènent à devenir professeure de japonais pour les étrangers. Une profession encore peu répandue, à l’époque. « Le japonais n’était pas aussi populaire qu’aujourd’hui, avec les mangas et toute la culture du Japon qui s’exporte. Les Japonais ne comprenaient pas comment certaines personnes pouvaient avoir envie d’apprendre notre langue. C’était plutôt l’inverse », sourit-elle.