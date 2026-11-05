Avec une centrale à Koné, le solaire poursuit son rayonnement

Mise en service depuis juillet, la centrale solaire de Poavidaphtia, située à Koné, a officiellement été inaugurée mardi 3 novembre. Construite par TotalEnergies Renouvelables Pacific dans le cadre du schéma pour la transition énergétique 2.0, qui vise à développer le recours aux énergies renouvelables, elle contient 5 720 panneaux solaires et alimente en électricité l’équivalent de près de 5 000 personnes. « On est sur une puissance de 3,4 mégawatts de puissance installée », précise Amandine Miñana, responsable de l’agence TotalEnergie Renouvelables Pacific.

Elle a été construite en partenariat avec le GDPL de Poavidaphtia, propriétaire des terres coutumières, pour une durée de 30 ans. Coût de l’investissement : 360 millions de francs, dont « 150 millions versés aux entreprises locales qui ont fait le chantier ». Parallèlement, vendredi 6 novembre, la centrale solaire de Koumac, baptisée « Koumac Power », devait être, elle aussi, inaugurée.

Le territoire compte actuellement une trentaine de centrales solaires, dont la puissance installée se situe majoritairement « 2 et 6 mégagawatts », explique Amandine Miñana. Mais le secteur s’apprête à changer d’échelle. Prochainement, « nous allons passer à une nouvelle ère, avec de nouveaux objectifs de transition énergétique. Des projets beaucoup plus grands arrivent ». À l’image de la future centrale solaire photovoltaïque Hélio Boulouparis 3, qui affichera une puissance installée de 60 mégawatts-crête.