Avec une centrale à Koné, le solaire poursuit son rayonnement

Mise en service depuis juillet, la centrale solaire de Poavidaphtia, située à Koné, a officiellement été inaugurée mardi 3 novembre. Construite par TotalEnergies Renouvelables Pacific dans le cadre du schéma pour la transition énergétique 2.0, qui vise à développer le recours aux énergies renouvelables, elle contient 5 720 panneaux solaires et alimente en électricité l’équivalent de près de 5 000 personnes. « On est sur une puissance de 3,4 mégawatts de puissance installée », précise Amandine Miñana, responsable de l’agence TotalEnergie Renouvelables Pacific.
Elle a été construite en partenariat avec le GDPL de Poavidaphtia, propriétaire des terres coutumières, pour une durée de 30 ans. Coût de l’investissement : 360 millions de francs, dont « 150 millions versés aux entreprises locales qui ont fait le chantier ». Parallèlement, vendredi 6 novembre, la centrale solaire de Koumac, baptisée « Koumac Power », devait être, elle aussi, inaugurée.
Le territoire compte actuellement une trentaine de centrales solaires, dont la puissance installée se situe majoritairement « 2 et 6 mégagawatts », explique Amandine Miñana. Mais le secteur s’apprête à changer d’échelle. Prochainement, « nous allons passer à une nouvelle ère, avec de nouveaux objectifs de transition énergétique. Des projets beaucoup plus grands arrivent ». À l’image de la future centrale solaire photovoltaïque Hélio Boulouparis 3, qui affichera une puissance installée de 60 mégawatts-crête.