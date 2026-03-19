Avec la crise au Moyen-Orient, Aircalin augmente ses prix

La compagnie aérienne Aircalin a annoncé, lundi 16 mars, une augmentation temporaire de ses tarifs sur l’ensemble de son réseau. Celle-ci est consécutive à « la forte hausse » du prix du kérosène, découlant de la situation géopolitique au Moyen-Orient, précise-t-elle dans un communiqué. Sur le réseau régional, c’est-à-dire vers Sydney, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu ou la Polynésie française, l’augmentation sera uniforme sur l’ensemble des destinations, de l’ordre de 4 % maximum. Sur le long courrier, l’augmentation maximum devrait être de 6 % sur le prix total TTC des billets. Ces hausses de tarifs entreront en vigueur le 18 mars pour les billets vers l’Asie et le 19 mars pour les billets régionaux. Les billets déjà achetés ne sont pas concernés par cette évolution. En parallèle, le gouvernement affirme qu’il n’y a aucune difficulté d’approvisionnement, ni risque de rupture, dans les secteurs de l’énergie, la santé et l’économie.
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