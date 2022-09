« On sent bien qu’après la rupture des relations, il y a un bon état d’esprit, une volonté de faire attention à la forme. Et vous savez que c’est un pays où la forme vaut autant que le fond. Donc on va prendre le temps. 2023 sera l’année des discussions. On va essayer de faire de la bienveillance évoquée par les uns et les autres, une valeur politique, avec la recherche de la meilleure éthique. Il y a eu une crise de conscience. Mais la Nouvelle-Calédonie est comme ça : on pousse, on pousse et à un moment on le sent que les choses peuvent avancer pour peu qu’on y fasse attention. »

Photo : Delphine Mayeur / Hans Lucas via AFP