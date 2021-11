L’État a donc décidé de maintenir le cap fixé pour le troisième référendum. De la même manière qu’il avait tenu au départ à cette date qui n’était pas consensuelle. Les précédents gouvernements n’avaient pas montré une telle détermination. Les Loyalistes s’en réjouissent, ils estiment avoir suffisamment courbé l’échine au fil du temps. Les indépendantistes, à l’inverse, ont du mal à digérer le changement de méthode. Ils estiment que l’État joue le jeu de la « droite locale » et qu’il y a une aberration à organiser un référendum d’autodétermination alors que les mouvances indépendantistes et le Sénat coutumier ont demandé un report. Et ils n’acceptent toujours pas le fameux document du Oui et du Non qui ne présente pas les options comme ils le souhaiteraient.

Le référendum va se dérouler le 12 décembre. Le scrutin sera incontestable juridiquement et vu le déploiement impressionnant de l’État sur le terrain, il n’y a visiblement pas lieu de s’inquiéter en matière de sécurité. Maintenant, le ministre Lecornu l’a concédé, politiquement, ce n’est pas le meilleur contexte pour la fin d’un tel processus. Il faudra voir comment les discussions vont s’engager à partir du 13 décembre. Il y aura des difficultés certaines entre une volonté d’autodétermination, qui ne disparaîtra pas, et une volonté de République, qui sera confortée par trois référendums. Mais au moins, il n’y aura pas vraiment de perdant au sens où l’on pouvait l’imaginer et surtout, nous avancerons.