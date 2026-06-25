Aux Loyauté, les collectifs contre le transfert d’Air Calédonie restent mobilisés

Dans un communiqué, diffusé dimanche 21 juin, le collectif de coordination coutumière d’Iaai, le comité Ne Drehu et le collectif des usagers de Nengone ont fait savoir qu’ils continueraient leur mobilisation contre le transfert d’Air Calédonie à Tontouta jusqu’à l’installation d’un nouveau gouvernement. Ils indiquent qu’une lettre de relance a été adressée au haut-commissaire de la République, au président du gouvernement et aux membres du Congrès afin « d’obtenir une réponse au protocole commun transmis le 19 mai ».
Or, « à ce jour, aucune réponse officielle n’a été apportée ». Considérant que « ce silence ne répond pas aux attentes légitimes des usagers des îles Loyauté […], la mobilisation et le blocage sont maintenus ». Interrogé, Guillaume Waminya, président du comité de coordination Ne Drehu, a indiqué que la constitution d’un nouvel exécutif pourrait faire bouger les lignes. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas été écoutés, donc on espère qu’avec la formation d’un nouveau gouvernement, nous allons être entendus. »
À la demande du collectif des usagers, Air Oceania a réalisé une première rotation à Ouvéa, mardi 23 juin. Cette initiative vise prioritairement le déplacement des personnes nécessitant des soins et le transport de médicaments vers l’île. Mais à terme, la compagnie pourrait proposer des vols pour ses habitants, comme elle le fait actuellement pour Maré, Lifou et Tiga.