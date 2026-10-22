Autorité de la concurrence : la grève suspendue par la démission du président

Le conflit social à l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie a connu un tournant mardi 20 octobre. Après une journée de mobilisation, La Fédé a suspendu son mouvement de grève en milieu de journée, évoquant des assurances et des avancées obtenues lors d’échanges avec le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, et son vice-président, Christopher Gygès.

La confirmation de la démission de Stéphane Retterer a été officialisé par le gouvernement mercredi après-midi par un communiqué. Ce dernier précise que la démission prendra effet le 31 décembre 2026 et que tout sera mis en œuvre pour assurer la continuité du service de l’Autorité de la concurrence. Le mouvement de grève engagé lundi 19 octobre portait sur les méthodes de management et l’indépendance du service d’instruction ainsi que des faits susceptibles de relever de qualifications pénales.